Sıra Olcay ve Kucka’da

Yönetimin tasarruf tedbirlerini devam ettirmek için yıllık 1 milyon 700 bin euro kazanan Olcay ile 2 milyon 200 bin euro alan Kucka ile de yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Olcay'ı alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmek için ikna etmeye çalışan yönetim, Parma'dan ise Kucka için resmi teklif bekliyor. Bordo- mavililerin Kucka'yı 3 milyon euro bir bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü öğrenildi.