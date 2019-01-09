Yönetimin tasarruf tedbirlerini devam ettirmek için yıllık 1 milyon 700 bin euro kazanan Olcay ile 2 milyon 200 bin euro alan Kucka ile de yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.
Yönetimin tasarruf tedbirlerini devam ettirmek için yıllık 1 milyon 700 bin euro kazanan Olcay ile 2 milyon 200 bin euro alan Kucka ile de yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Olcay'ı alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmek için ikna etmeye çalışan yönetim, Parma'dan ise Kucka için resmi teklif bekliyor. Bordo- mavililerin Kucka'yı 3 milyon euro bir bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü öğrenildi.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Sıra Olcay ve Kucka’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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