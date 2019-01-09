Sıra Olcay ve Kucka’da – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Sıra ve ’da

Sıra Olcay ve Kucka’da

Yönetimin tasarruf tedbirlerini devam ettirmek için yıllık 1 milyon 700 bin euro kazanan ile 2 milyon 200 bin euro alan ile de yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

Yönetimin tasarruf tedbirlerini devam ettirmek için yıllık 1 milyon 700 bin euro kazanan ile 2 milyon 200 bin euro alan ile de yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Olcay'ı alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmek için ikna etmeye çalışan yönetim, Parma'dan ise Kucka için resmi teklif bekliyor. Bordo- mavililerin Kucka'yı 3 milyon euro bir bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü öğrenildi.

  1. 9.1.2019
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