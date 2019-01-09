Kalmak istiyorum – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Kalmak istiyorum

Kalmak istiyorum

Fırtına'nın ?sezon başında 'dan kiraladığı , performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu.

Fırtına'nın ?sezon başında 'dan kiraladığı , performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu. Ekuban, "Buraya gelmek hayatımda verdiğim en doğru karar. Kiralık olarak 'dayım ancak kulüp beni tutmak istiyor. Ben de kalmayı hedefliyorum" dedi.

  1. 9.1.2019
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