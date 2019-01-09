Kalmak istiyorum
Fırtına'nın ?sezon başında Leeds United'dan kiraladığı Caleb Ekuban, performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu.
Fırtına'nın ?sezon başında Leeds United'dan kiraladığı Caleb Ekuban, performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu. Ekuban, "Buraya gelmek hayatımda verdiğim en doğru karar. Kiralık olarak Trabzonspor'dayım ancak kulüp beni tutmak istiyor. Ben de kalmayı hedefliyorum" dedi.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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