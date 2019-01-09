İranlılara takip

Amiri ile Hosseini'nin İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda sergiledikleri performans Trabzonspor teknik heyeti tarafından yakından takip ediliyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın analizcilerinin bu oyuncuların performansını ayrıntılı takip ederek teknik heyete an ve an bilgi verdiği de öğrenildi.