İranlılara takip – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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İranlılara takip

İranlılara takip

Amiri ile Hosseini'nin Takımı ile 'nda sergiledikleri performans teknik heyeti tarafından yakından takip ediliyor.

Amiri ile Hosseini'nin Takımı ile 'nda sergiledikleri performans teknik heyeti tarafından yakından takip ediliyor. Teknik direktör 'ın analizcilerinin bu oyuncuların performansını ayrıntılı takip ederek teknik heyete an ve an bilgi verdiği de öğrenildi.

  1. 9.1.2019
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