İranlılara takip
Amiri ile Hosseini'nin İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda sergiledikleri performans Trabzonspor teknik heyeti tarafından yakından takip ediliyor.
Amiri ile Hosseini'nin İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda sergiledikleri performans Trabzonspor teknik heyeti tarafından yakından takip ediliyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın analizcilerinin bu oyuncuların performansını ayrıntılı takip ederek teknik heyete an ve an bilgi verdiği de öğrenildi.
- 9.1.2019
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
-
‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
İranlılara takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.