En uzunu Koray

Bordo-mavili takımın boy ortalaması sosyal medyada gündem olurken, en uzun oyuncu ise altyapıdan kadroya dahil edilen forvet Koray Kılınç. 1.92 boyundaki Koray, antrenmanlardaki etkili performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun boyuna rağmen oldukça teknik olan Koray, bitirici vuruşları ile de teknik heyetten alkış alıyor.