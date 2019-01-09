En uzunu Koray – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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En uzunu Koray

En uzunu Koray

Bordo-mavili takımın boy ortalaması gündem olurken, en uzun oyuncu ise altyapıdan kadroya dahil edilen forvet .

Bordo-mavili takımın boy ortalaması gündem olurken, en uzun oyuncu ise altyapıdan kadroya dahil edilen forvet . 1.92 boyundaki Koray, antrenmanlardaki etkili performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun boyuna rağmen oldukça teknik olan Koray, bitirici vuruşları ile de teknik heyetten alkış alıyor.

  1. 9.1.2019
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