En uzunu Koray
Bordo-mavili takımın boy ortalaması sosyal medyada gündem olurken, en uzun oyuncu ise altyapıdan kadroya dahil edilen forvet Koray Kılınç.
Bordo-mavili takımın boy ortalaması sosyal medyada gündem olurken, en uzun oyuncu ise altyapıdan kadroya dahil edilen forvet Koray Kılınç. 1.92 boyundaki Koray, antrenmanlardaki etkili performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun boyuna rağmen oldukça teknik olan Koray, bitirici vuruşları ile de teknik heyetten alkış alıyor.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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