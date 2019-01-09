Antalya Fırtınası – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Fırtınası

Antalya Fırtınası

, ilk hazırlık maçında takımı ’ı Ekuban (2) ve A. Parmak ile yıktı

'de ilk devrenin son maçında 'u 4-1 mağlup eden , kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında da fırtına gibi esti. ekibi 'ı 3-1'le geçen Karadeniz ekibi, iyi de bir futbol ortaya koydu. Devre arası kampına gelen 10 genç oyuncudan stoper Yunus Emre Çakır ve kaleci Bahadır Güngördü, mücadeleye ilk 11'de başladı. 27'de Abdülkadir Ömür'ün şutu direkten döndü, Ekuban tamamladı: 1-0. 43'te Zhang eşitledi: 1-1. 69'da Ekuban bireysel yetenekleriyle rakip ceza sahasına taşıdığı topu Abdülkadir Parmak'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun iki savunma oyuncusu arasından yaptığı vuruşta da top ağlara gitti: 2-1. 71'de orta sahadan aldığı topla rakip savunmayı çalıma dizen Ekuban, altı pas çizgisi önünden skoru ilan etti: 3-1.


SOĞUK VIZ GELİR
Bordo-mavili taraftarlar soğuk havaya rağmen tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu. Takımlarına sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, maç öncesinde de futbolcularla fotoğraf çekildi. Taraftarların 90 dakika boyunca takımı desteklemesi rakip takımın bile dikkatini çekti.

GERGİNLİK YAŞANDI
Maçın 40. dakikasında Yusuf Yazıcı ile ADO Den Haag'tan Abdenasser El Khayati arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Karşılaşmayı Trabzonspor'un 'ndaki rakibi Balıkesirspor Baltok'un teknik heyetinden görevliler de takip etti. ekibi bol bol not aldılar.

EKUBAN'DAN MESAJ VAR | YUNUS EMRE SEL
Hazırlık maçında elde edilen sonuçtan çok ortaya koyulan performans değerlidir. 8. dakikada savunmadan kazanılan bir topu 10 paslaşmayla rakip kaleye taşıyan ve golü son anda kaçıran Fırtına, verimlilik, soğukkanlılık ve hepsinden önemlisi takım olmanın sinyallerini verdi. Atılan ikinci ve üçüncü golde Ekuban'ın bireysel yeteneklerine, mücadeleci yapısına vurgu yapmakta fayda var. Ekuban, 'ın ayrılmasından sonra taraftarlara, "Gözünüz arkada kalmasın" mesajını net şekilde verdi.

NASIL OYNADILAR
YUSUF YAZICI
Maçın yıldızıydı.. Tek kelime ile ilk yarının yıldızıydı. Orta sahadaki bütün pas trafiğini kontrol ettiği gibi takımın kalktığı tüm atakların da başlatıcısı oldu.

A. PARMAK
İkinci yarıda girmesine karşın takımın kanat organizasyonlarında önemli rol oynadı. Bir de gol atan Abdülkadir, kanatlarda alternatif oluşturabilecek.

YUNUS ÇAKIR
Bu seviyedeki ilk maçı olmasına rağmen özellikle ilk yarıda üç kritik hamle yaptı. Zaman zaman heyecanlandığı anlarda da basit hatalar yapsa da önemli işler yaptı.

EKUBAN
Sezonun ilk yarısındaki mücadeleci yapısını daha da üst seviyeye taşıdı. Sadece forvette değil orta sahada da mücadele etti ve koştu. Ekuban'ın ikinci yarıda çok daha fazla süre alması bekleniyor.

  1. 9.1.2019
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