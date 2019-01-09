Antalya Fırtınası
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi takımı Den Haag’ı Ekuban (2) ve A. Parmak ile yıktı
SOĞUK VIZ GELİR
Bordo-mavili taraftarlar soğuk havaya rağmen tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu. Takımlarına sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, maç öncesinde de futbolcularla fotoğraf çekildi. Taraftarların 90 dakika boyunca takımı desteklemesi rakip takımın bile dikkatini çekti.
GERGİNLİK YAŞANDI
Maçın 40. dakikasında Yusuf Yazıcı ile ADO Den Haag'tan Abdenasser El Khayati arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Karşılaşmayı Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Balıkesirspor Baltok'un teknik heyetinden görevliler de takip etti. Balıkesir ekibi bol bol not aldılar.
EKUBAN'DAN MESAJ VAR | YUNUS EMRE SEL
Hazırlık maçında elde edilen sonuçtan çok ortaya koyulan performans değerlidir. 8. dakikada savunmadan kazanılan bir topu 10 paslaşmayla rakip kaleye taşıyan ve golü son anda kaçıran Fırtına, verimlilik, soğukkanlılık ve hepsinden önemlisi takım olmanın sinyallerini verdi. Atılan ikinci ve üçüncü golde Ekuban'ın bireysel yeteneklerine, mücadeleci yapısına vurgu yapmakta fayda var. Ekuban, Burak Yılmaz'ın ayrılmasından sonra taraftarlara, "Gözünüz arkada kalmasın" mesajını net şekilde verdi.
NASIL OYNADILAR
YUSUF YAZICI
Maçın yıldızıydı.. Tek kelime ile ilk yarının yıldızıydı. Orta sahadaki bütün pas trafiğini kontrol ettiği gibi takımın kalktığı tüm atakların da başlatıcısı oldu.
A. PARMAK
İkinci yarıda girmesine karşın takımın kanat organizasyonlarında önemli rol oynadı. Bir de gol atan Abdülkadir, kanatlarda alternatif oluşturabilecek.
YUNUS ÇAKIR
Bu seviyedeki ilk maçı olmasına rağmen özellikle ilk yarıda üç kritik hamle yaptı. Zaman zaman heyecanlandığı anlarda da basit hatalar yapsa da önemli işler yaptı.
EKUBAN
Sezonun ilk yarısındaki mücadeleci yapısını daha da üst seviyeye taşıdı. Sadece forvette değil orta sahada da mücadele etti ve koştu. Ekuban'ın ikinci yarıda çok daha fazla süre alması bekleniyor.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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