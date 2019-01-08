Trabzonspor’dan ayrılan Onur Kıvrak kulüp tarihine geçti
08 Ocak 2019, Salı
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’dan ayrılan kulüp tarihine geçti

Trabzonspor’dan ayrılan Onur Kıvrak kulüp tarihine geçti

’dan ayrılan kulüp tarihine geçti

2007-08 sezonunun devre arasında Karşıyaka'dan 'a transfer olan ve 2018-19 sezonunun ilk yarısında kadro dışı bırakılmasının ardından devre arasında bordo-mavili takım ile yollarını ayıran 31 yaşındaki deneyimli kaleci , 12 ayrı sezonda aralıksız bordo-mavili takımın kadrosunda yer alarak bu alanda kulüp tarihine adını yazdıran 9 isimden biri oldu.

REKOR ŞENOL GÜNEŞ'İN
Bordo-mavili takımda aralıksız farklı sezonlarda en uzun süre yer alan isim ise oldu. 16 ayrı sezonda Trabzonspor kadrosunda bulunan Güneş'i, Turgay Semercioğlu 15, , Lemi Çelik ile Necati Özçağlayan 14, Hamdi Aslan, Orhan Çıkırıkçı ile Kemal Serdar 12, , Güngör Şahinkaya ile İskender Günen 11 ve 10 ayrı sezonda bordo-mavili takımın kadrosunda yer alan Ogün Temizkanoğlu takip etti.

ONUR GİTTİ BAYRAĞI YUSUF İLE ABDÜLKADİR DEVRALDI
Bu arada Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2015-16 sezonunda altyapıdan A takım seviyesine yükselen genç oyuncular Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür, 4 ayrı sezonda takımda en uzun süre yer alan isimler oldu. 1014-15 sezonunda altyapıdan A takıma yükselen Uğurcan Çakır zaman zaman 1461 Trabzon, Batuhan Artarslan ise Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giydi.

  1. 8.1.2019 10:53
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