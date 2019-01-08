Trabzonspor çok rahat
Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag ile karşılaştı.
Bordo mavili takım sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Antalya Calista Sports Center'da oynanan müsabakada Trabzon ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 73'üncü dakikalarda Ekuban ile 69'uncu dakikada Abdülkadir Parmak kaydetti. ADO Den Haag'ın tek golü ise 44'üncü dakikada Zhang'dan geldi.
- 8.1.2019 20:50
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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