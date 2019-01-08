Trabzonspor çok rahat
08 Ocak 2019, Salı
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çok rahat

Trabzonspor çok rahat

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren , hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden ile karşılaştı.

Bordo mavili takım sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Antalya Calista Sports Center'da oynanan müsabakada Trabzon ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 73'üncü dakikalarda Ekuban ile 69'uncu dakikada Abdülkadir Parmak kaydetti. 'ın tek golü ise 44'üncü dakikada Zhang'dan geldi.

  1. 8.1.2019 20:50
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