Trabzonspor'dan Kucka'ya ödeme
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'dan Kucka'ya ödeme

Trabzonspor'dan Kucka'ya ödeme

Kulübü, alacakları gerekçesiyle 'ya başvuran Slovak oyuncu Juraj Kucka'ya ödeme yaptı.

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Slovak oyuncunun ihtar süresinin son gününde 450 bin avroluk ödeme gerçekleştirildiği ve bu sorunun ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Kulübü, İtalyan ekibi Milan'a da Kucka ve Sosa'nın bonservis bedelleri nedeniyle geçen hafta yaklaşık 2,5 milyon avro ödemişti.

  1. 7.1.2019 16:01
  2. Güncelleme: 7.1.2019 16:23
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