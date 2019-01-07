Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Slovak oyuncunun ihtar süresinin son gününde 450 bin avroluk ödeme gerçekleştirildiği ve bu sorunun ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Trabzonspor Kulübü, İtalyan ekibi Milan'a da Kucka ve Sosa'nın bonservis bedelleri nedeniyle geçen hafta yaklaşık 2,5 milyon avro ödemişti.