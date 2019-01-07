Trabzonspor'dan Kucka'ya ödeme
Trabzonspor Kulübü, alacakları gerekçesiyle FIFA'ya başvuran Slovak oyuncu Juraj Kucka'ya ödeme yaptı.
Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Slovak oyuncunun ihtar süresinin son gününde 450 bin avroluk ödeme gerçekleştirildiği ve bu sorunun ortadan kaldırıldığı kaydedildi.
Trabzonspor Kulübü, İtalyan ekibi Milan'a da Kucka ve Sosa'nın bonservis bedelleri nedeniyle geçen hafta yaklaşık 2,5 milyon avro ödemişti.
- 7.1.2019 16:01
- Güncelleme: 7.1.2019 16:23
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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