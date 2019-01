Trabzonspor kaptanı Sosa ve Abdülkadir Ömür Antalya'da basın toplantısı düzenledi. Josa, sakatlığına rağmen kampa katılmasıyla ilgili olarak, "Umarım mutluluk ve başarıyla geçen bir yıl olur. Her arkadaşım gibi özellikle kaptan olarak burada olmam gerektiğinin bilincindeyim. Oynamayacak ya da antrenmana çıkamayacak olsam da arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışan biriyim. Kaptanlığın sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.



ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ

Sosa, Abdülkadir Ömür ile ilgili çıkan transferler haberleri için basını uyardı. Tangocu, "Abdülkadir'deki potansiyeli ben de görüyorum. Çok hassas olunması gereken bir durum var, basın da kendisine gelen haberlerle ilgili daha dikkatli olmalı. Çok büyük yeteneği var ama onun da aklını karıştırmamalıyız. Tabii ki yönetim zaten gerektiği zaman gerekli kararları alacaktır. Abdülkadir'in burada olması genç futbolcular için bir örnek. Onun varlığı arkadaşlarını etkiliyor. Onun varlığı arkadaşları için fazlasıyla önemli durumda" diye konuştu.



Abdülkadir Ömür, Liverpool'un kendisi ile ilgilenmesiyle ilgili konuştu. 19 yaşındaki yıldız, "Liverpool çok önemli bir kulüp. Dünyada en başta gelen kulüplerden biri. Bu teklifler öncelikle yönetimimizin konuşabileceği şeyler. Kulübümüz onay verdiği takdirde bu görüşmeler yapılabilir. Bizim elimiz kolumuz bağlı, kulüp 'git' derse gideriz 'kal' derse kalırız. Bu yıl çok iyi gidiyoruz, şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Önümüzde kritik bir Başakşehir maçı var" dedi.



ÖNCE TRABZONSPOR

Uzun vadeli plan yapmadığını, önceliğinin Trabzonspor'un başarısı olduğunu söyleyen 19 yaşındaki yıldız futbolcu şöyle devam etti: "Bu soru bana A takıma çıktıkça soruluyor. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Burada başarılar elde etmek istiyorum. Burada başarı etmeden Avrupa'ya gitmek istemiyorum. Öncelik Trabzonspor. Ben de umarım Avrupa'da oynarım. Bu konularda şu anda fazla bir düşünceye sahip değil im. Dediğim gibi, önceliğim bu takımda kupalar kazanmak ve ardından duruma göre hareket edeceğiz. Nasip kısmet diyelim."



'HAYALİMİZE KAVUŞTUK'

Ömür, takımdaki genç oyuncuların varlığıyla ilgili olarak, "Çok mutluluk verici, bizim hayalimizdi. Ortak arkadaşlarımızın burada olması Trabzonspor için önemli. Yusuf ağabey, Kamil ağabey bize yardımcı olmaya çalışıyor. Abilik yapmak haddime değil" dedi.



'BİZE GÜVENİN'

Abdülkadir, "Fenerbahçe derbisinden sonrada Uğurcan, Yusuf ağabey ve ben birlikte alt yapıdan gelen oyuncular olarak yayına çıkmıştık ve 'Trabzonspor için her şeyi yapmaya hazırız' demiştik. Bize güvensinler" ifadesini kullandı.



'TAM BİR TARİH VEREMEM'

Sosa, sakatlığı ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: Oynamak için tam bir tarih vermem mümkün değil. Her gün tedavi ile devam edip her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Kendimi gün gün daha iyi hissediyorum. En erken sürede dönmeye çalışacağım.



'OLCAY ROL OYNAMIŞTI'

Sosa, Olcay Şahan'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Olcay, Trabzonspor'a gelmem yönünde beni bilgilendirmişti. Başka takımlarda da beraber oynadık ama güncel durum hakkında bilgim yok. Mutlaka bu karar öncesi yönetim ve teknik heyet düşünmüşlerdir."



BU YIL DAHA İYİYİM

Sosa, kaptanlıktan önce veya sonrası gibi bir ayrımın yapılmaması gerektiğini belirterek, "Önce ya da sonra kaptanlıktan diye nitelemek yanlış. Kaptanlıktan önce de elimden geleni yapmaya çalışıyordum, tabii sorumluluk yükledi ama aynı kişi olmaya devam ediyorum. Değişim yaşanıyor, geçen sene tam adaptasyon sürecini yaşayamadım. Her maçta daha iyisini yapmak istiyorum" dedi.



BENİM DE HAYALİM

Sosa, teknik direktör Ünal Karaman gibi 8 numarayı giymesi ve aynı yerde oynamasıyla ilgili şöyle konuştu: "Çok güzel rastlantılar. Hocamız için de bu önemli bir durum diye düşünüyorum, çok uzun yıllar oynadığı takıma hoca olmak her oyuncunun hayalidir. Onun açısında mükemmel bir durum olmalı. Ben de böyle bir şey isterim. Hocanızın güvenmesi sizi çok mutlu eden bir durum."



BURAK HAYIRLI OLDU

Abdülkadir Ömür, Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 19 yaşındaki yıldız futbolcu, "Burak ağabeyle birlikte birlikte iyi bir ilişkimiz var. Gidişi Trabzonspor için hayırlı oldu. Saha dışında konuşur ederiz. İşimiz gereği sahada elimizden geleni yaparız biz dışarıda görüşmeye devam ederiz. Ayrılması benim işimi yapmama engel değil" diye konuştu.



ÖRNEĞİM İNİESTA

Abdülkadir, örnek aldığı futbolcunun sorulması üzerine ise şöyle konuştu: "Sahada karakteriyle küçüklüğümde beri İniesta'yı örnek almak isterim. Futbolcularla tartışmayan karakteri gözümü çarptı. Bazı insanlar oyun stili olarak beni Lionel Messi'ye benzetiyorlar, o dünyanın en iyi futbolcusu ona benzetilmek inanılmaz bir şey. İnşallah ona benzetilmeye layık olabilirim."