Kucka sakatlandı
Antalya kampında dün büyük bir talihsizlik yaşandı.
Antalya kampında dün büyük bir talihsizlik yaşandı. Mini kale maçta Kucka, Ali Osman Karpanoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Faul sonrası çok sinirlenen Slovak yıldız, ayağa kalkmak istemesine rağmen idmana devam edemeyip yarıda bıraktı. Tecrübeli oyuncu hemen hastaneye götürüldü.
TAKVİYE BEKLENTİSİ
Teknik direktör Ünal Karaman'ın devre arasında takımı güçlendirmek için stoper ve defansif orta saha bölgelerine takviye beklentisi devam ediyor. Karaman'ın başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek bu bölgeler için kulübün imkanları ölçüsünde takviyeler yapmaları gerektiğine vurgu yaptığı da öğrenildi.
- 7.1.2019
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
-
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
-
Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Kucka sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.