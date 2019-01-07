Kucka sakatlandı – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Kucka sakatlandı

Kucka sakatlandı

dün büyük bir talihsizlik yaşandı.

dün büyük bir talihsizlik yaşandı. Mini kale maçta Kucka, Ali Osman Karpanoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Faul sonrası çok sinirlenen Slovak yıldız, ayağa kalkmak istemesine rağmen idmana devam edemeyip yarıda bıraktı. Tecrübeli oyuncu hemen hastaneye götürüldü.

TAKVİYE BEKLENTİSİ
Teknik direktör 'ın devre arasında takımı güçlendirmek için stoper ve defansif orta saha bölgelerine takviye beklentisi devam ediyor. Karaman'ın başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek bu bölgeler için kulübün imkanları ölçüsünde takviyeler yapmaları gerektiğine vurgu yaptığı da öğrenildi.

  1. 7.1.2019
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