Kucka sakatlandı

Antalya kampında dün büyük bir talihsizlik yaşandı. Mini kale maçta Kucka, Ali Osman Karpanoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Faul sonrası çok sinirlenen Slovak yıldız, ayağa kalkmak istemesine rağmen idmana devam edemeyip yarıda bıraktı. Tecrübeli oyuncu hemen hastaneye götürüldü.



TAKVİYE BEKLENTİSİ

Teknik direktör Ünal Karaman'ın devre arasında takımı güçlendirmek için stoper ve defansif orta saha bölgelerine takviye beklentisi devam ediyor. Karaman'ın başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek bu bölgeler için kulübün imkanları ölçüsünde takviyeler yapmaları gerektiğine vurgu yaptığı da öğrenildi.