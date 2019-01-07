Karaman sık sık uyardı – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Karaman sık sık uyardı

Karaman sık sık uyardı

dün idmanda sık sık uyarılar yaptı. Şut ve pas çalışmasının ardından çift kale oynandı.

dün idmanda sık sık uyarılar yaptı. Şut ve pas çalışmasının ardından çift kale oynandı. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.

3 oyuncu yoktu
Fırtına'da dün , sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Zargo Toure takımdan ayrı koştuktan sonra çalışmalarını salonda sürdürdü. Sakatların tedavisi yoğun olarak sürüyor.

ışıl ışıl parlıyor
Berkay Sefa Kara… Fenerbahçe altyapısından yetişti. Şimdi ise ile kampında. Orta sahanın iki kanadında da oynayabilen 19 yaşındaki futbolcu, hızı, diriplingi ve çalımları dikkat çekiyor. Uzun pasları da onun bir başka artısı olarak öne çıkıyor.

  1. 7.1.2019
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