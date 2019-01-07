Karaman sık sık uyardı
Teknik direktör Ünal Karaman dün idmanda sık sık uyarılar yaptı. Şut ve pas çalışmasının ardından çift kale oynandı.
Teknik direktör Ünal Karaman dün idmanda sık sık uyarılar yaptı. Şut ve pas çalışmasının ardından çift kale oynandı. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.
3 oyuncu yoktu
Fırtına'da dün Jose Sosa, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Zargo Toure takımdan ayrı koştuktan sonra çalışmalarını salonda sürdürdü. Sakatların tedavisi yoğun olarak sürüyor.
Sefa Kara ışıl ışıl parlıyor
Berkay Sefa Kara… Fenerbahçe altyapısından yetişti. Şimdi ise Trabzonspor ile Antalya kampında. Orta sahanın iki kanadında da oynayabilen 19 yaşındaki futbolcu, hızı, diriplingi ve çalımları dikkat çekiyor. Uzun pasları da onun bir başka artısı olarak öne çıkıyor.
- 7.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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