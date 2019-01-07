FIFA’da karar günü
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa ve Kucka'nın bonservis bedellerinin taksitini Milan kulübüne yatırmalarına rağmen henüz yasağın tam olarak kakmadığını söyledi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa ve Kucka'nın bonservis bedellerinin taksitini Milan kulübüne yatırmalarına rağmen henüz yasağın tam olarak kakmadığını söyledi. Ağaoğlu, bu tür yasakların FIFA tarafından hemen kaldırılmadığını belirterek, "Pazartesi (bugün) FIFA ile bir toplantımız olacak. Orada netlik kazanacak" dedi.
- 7.1.2019
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Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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