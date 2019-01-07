FIFA’da karar günü – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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’da karar günü

FIFA’da karar günü

Başkan , Sosa ve Kucka'nın bonservis bedellerinin taksitini Milan kulübüne yatırmalarına rağmen henüz yasağın tam olarak kakmadığını söyledi.

Başkan , Sosa ve Kucka'nın bonservis bedellerinin taksitini Milan kulübüne yatırmalarına rağmen henüz yasağın tam olarak kakmadığını söyledi. Ağaoğlu, bu tür yasakların tarafından hemen kaldırılmadığını belirterek, "Pazartesi (bugün) FIFA ile bir toplantımız olacak. Orada netlik kazanacak" dedi.

  1. 7.1.2019
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