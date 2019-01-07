Ahmet Ağaoğlu: "Güzel günler yakın"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, A Spor'da Yunus Emre Sel'e çok önemli açıklamalar yaptı. Başkan Ağaoğlu, "Geldiğimizde ekonomik, idari ve sportif disiplin neredeyse yere vurmuştu. Belirli ölçüde başarılı olduk. Hiç bir şey bitmiş değil. Hedeflerimize ulaştık diye bir şey yok. Yapmamız gereken şeylerin yüzde 20'sini yapmış durumdayız. Daha yolumuz çok uzun" dedi.



ŞAMPİYONLUK: Daha ne oldu ki? Averajla ikinciyiz. Malatyaspor maçından sonra söylenenler unutuldu mu? '4-5-6 yiyen takımdan beraberliğe üzülen camia konumuna geldik' dedim, ardından 5-0 mağlubiyet. Sanki ağzımdan bu lafın çıkması bekleniyormuş gibi. Büyük ihtimalle bekleniyor... Yaş 60, neyin ne olduğunu biliyoruz. Hedef var. Zirveye nasıl çıkacaksın. Her basamak bir maç. O maçlarda kazanmak zorundasın. Aslanlar gibi zirve mücadelesi yapan bir takımımız var. Şampiyonluk beklentisine girilmesin. Ancak güzel günler yakında.



FIFA: Şu anda birikmiş 18 dosya var. Bu durum sadece transfere engel teşkil etmiyor. Birkaç tane arka arkaya transfer cezası alırsanız ondan sonra puan silmeye, küme düşmeye gider Allah korusun. Her çıkan dosyanın önüne baraj kuruyoruz. İnşallah top barajdan çökmez...



ABDÜLKADİR VE YUSUF: Abdülkadir Ömür için dün (önceki gün) bir telefonla yoklama macunu attılar. Premier Lig'den. Bizim altyapı projemizin aktörü bir tane Abdüş, bir tane Yusuf... Onlar altyapıdaki oyuncuların rol modelleri. Ben Abdülkadir ve Yusuf'u yurt dışına gönderdiğimde marka elçim olarak göndermeliyim. Bu oyuncuları La Liga'daki sekizinci, Premier Lig'deki 15. sıradaki kulübe gönderirsem büyük hata yapmış olurum.



SOSA: Sosa sert kaptan oldu. 4 sene üniversitesini okudum, 6 sene gemi kaptanlığını yaptım. 10 metreden baktığımda kimin yapabileceğini çok iyi anlarım. Eksik olmasın. Bu işi baya benimsedi. Takıma sahip çıkıyor. Oyunculara kol kanat oldu, bu işin gereğini yapıyor.



SÜRPRİZ KONUK

Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da salonda basın toplantısını baştan sona takip etti. Sosa, başkana esprili bir şekilde "Siz de soru soracak mısınız" diye takıldı.



TARAFTAR AKINI

Trabzonsporlu oyuncular, idmanı ziyaret eden bir grup taraftarla toplu fotoğraf çektirdi.