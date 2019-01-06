Trabzonspor pas çalışması yaptı
06 Ocak 2019, Pazar
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pas çalışması yaptı

Trabzonspor pas çalışması yaptı

, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda pas ağırlıklı çalıştı.

'in devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden , son antrenmanında pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular grup halinde pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışmaları Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip ederken, bordo-mavili futbolcuları taraftarlar da ziyaret etti.
Trabzonspor'da Zargo Toure takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlığı bulunan ise antrenmana katılmadı.

  1. 6.1.2019 21:18
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