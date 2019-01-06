Mimar Karaman
08 Nisan 2019, Pazartesi
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Mimar Karaman

Mimar Karaman

’un “Kara Boğa’sı” kimyayı bozan isimleri yolladı. Birbiri için savaşan bir oyuncu grubu oluşturdu.

, 'un mali ve sportif açıdan sıkıntılı günler yaşadığı dönemde takıma önemli bir ivme kazandırdı. Genç isimleri ön plana çıkarmaya önem veren deneyimli hoca, işe ilk olarak takımın kimyasını bozan oyuncularla yolları ayırarak, yenilenme sürecini başlattı. Şehre ve takıma sahip çıkan, aynı duyguları paylaşan oyuncu kadrosuna güven aşılayarak, samimiyete dayalı bir yapılanmayı sağladı. kampında da, tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirerek, sorun çıkaran değil, sorunların üstesinde gelebilecek karaktere sahip oyuncuların takıma kazandırılması noktasında titiz bir çalışma yürütüyor.

Ünal Karaman'ın, Trabzonspor'da kolej takımı havası yakalamasının en büyük etkenlerinden biri de yönetimin hayata geçirdiği uygulamalar oldu. Önceki sezonların aksine takımla, kulüp personelinin son zamanlardaki kaynaşması dikkat çekiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun kulüpte oluşturduğu aile ortamı da bugünkü tablonun en önemli etkenlerinden biri. Ekonomik sıkıntılara rağmen yönetimin iyi niyetli çabasını görmezden gelmeyen hem futbolcular hem de personel bütün olumsuzluklara göğüs geriyor.
  1. 6.1.2019
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