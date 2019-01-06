Kucka gidebilir!
Eski şaşalı günlerine dönmek isteyen İtalyan ekibi, 31 yaşındaki oyuncuya göz dikti.
Slovak oyuncu Juraj Kucka ile İtalya'nın Parma takımının ciddi şekilde ilgilenmesinin ardından kulüpler arası görüşmelerin başladığı öğrenildi. Yönetimin Parma'dan resmi teklif beklediği ve 4 milyon euro'luk bir önerisi gelmesi durumunda Kucka'nın satılabileceği belirtildi. Ogenyi Onazi'nin sakatlanmasının ardından takımda tutulması beklenen Kucka için belirlenen bu rakamın ödenmesi durumunda Trabzonspor'un bu bölgeye bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor yöneticileri de Parma'nın Kucka ile ilgilendiğini doğruladı.
- 6.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
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mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
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TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
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Karalastikli Daha dur delikanlı yav
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