Trabzonspor tam kadro

İkinci yarıya Belek'te hazırlanan Trabzonspor'da davet edilen 29 futbolcu da kampa katıldı. Sakatlığı bulunan Sosa dahil olmak üzere tüm oyuncuların belirlenen tarihte gelmesi teknik direktör Ünal Karaman'ın yüzünü güldürürken, sabah saatlerinde salonda gerçekleştirilen kuvvet çalışmasında oyuncuların oldukça istekli olduğu gözlendi. Bu arada bordo-mavililerin, 12 Ocak tarihine kadar sürecek kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacağı öğrenildi.



KUVVET ÇALIŞTILAR

Fırtına, Antalya'daki kamp çalışmalarını dün de sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda gruplar halinde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapıldı. Sadece tedavisi devam eden Sosa'nın çalışmada yer almadığı belirtildi