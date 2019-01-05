Trabzonspor tam kadro
İkinci yarıya Belek'te hazırlanan Trabzonspor'da davet edilen 29 futbolcu da kampa katıldı.
İkinci yarıya Belek'te hazırlanan Trabzonspor'da davet edilen 29 futbolcu da kampa katıldı. Sakatlığı bulunan Sosa dahil olmak üzere tüm oyuncuların belirlenen tarihte gelmesi teknik direktör Ünal Karaman'ın yüzünü güldürürken, sabah saatlerinde salonda gerçekleştirilen kuvvet çalışmasında oyuncuların oldukça istekli olduğu gözlendi. Bu arada bordo-mavililerin, 12 Ocak tarihine kadar sürecek kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacağı öğrenildi.
KUVVET ÇALIŞTILAR
Fırtına, Antalya'daki kamp çalışmalarını dün de sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda gruplar halinde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapıldı. Sadece tedavisi devam eden Sosa'nın çalışmada yer almadığı belirtildi
- 5.1.2019
-
Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
-
Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
-
Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
Trabzonspor tam kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.