Trabzonspor tam kadro – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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tam kadro

Trabzonspor tam kadro

İkinci yarıya Belek'te hazırlanan 'da davet edilen 29 futbolcu da kampa katıldı.

İkinci yarıya Belek'te hazırlanan 'da davet edilen 29 futbolcu da kampa katıldı. Sakatlığı bulunan Sosa dahil olmak üzere tüm oyuncuların belirlenen tarihte gelmesi 'ın yüzünü güldürürken, sabah saatlerinde salonda gerçekleştirilen kuvvet çalışmasında oyuncuların oldukça istekli olduğu gözlendi. Bu arada bordo-mavililerin, 12 Ocak tarihine kadar sürecek kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacağı öğrenildi.

KUVVET ÇALIŞTILAR
Fırtına, 'daki kamp çalışmalarını dün de sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda gruplar halinde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapıldı. Sadece tedavisi devam eden Sosa'nın çalışmada yer almadığı belirtildi

  1. 5.1.2019
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