Sosa değil menajeri

Yönetim bir taraftan FIFA'lık davaları kapatmaya çalışırken bir taraftan da yeni sorunlarla uğraşmaya devam ediyor. 1.5 yıl önce transfer edilen Sosa'nın o dönem transferinde arabuluculuk yaptığını söyleyen menajer Ezequiel Manera, 598 bin euro'luk alacağı olduğunu öne sürerek FIFA'ya başvurdu. Bordo-mavililer ise tangocunun o dönem yetkili olan birinci menajerine ödemenin yapıldığını belirterek arabuluculuk ücretini ödemek istemeyince dava CAS'a gitti.