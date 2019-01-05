Sosa değil menajeri
598 bin euro alacağı olduğunu öne sürerek FIFA’ya başvurdu.
Yönetim bir taraftan FIFA'lık davaları kapatmaya çalışırken bir taraftan da yeni sorunlarla uğraşmaya devam ediyor. 1.5 yıl önce transfer edilen Sosa'nın o dönem transferinde arabuluculuk yaptığını söyleyen menajer Ezequiel Manera, 598 bin euro'luk alacağı olduğunu öne sürerek FIFA'ya başvurdu. Bordo-mavililer ise tangocunun o dönem yetkili olan birinci menajerine ödemenin yapıldığını belirterek arabuluculuk ücretini ödemek istemeyince dava CAS'a gitti.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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