Sosa değil menajeri – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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değil menajeri

Sosa değil menajeri

598 bin euro alacağı olduğunu öne sürerek ’ya başvurdu.

Yönetim bir taraftan 'lık davaları kapatmaya çalışırken bir taraftan da yeni sorunlarla uğraşmaya devam ediyor. 1.5 yıl önce edilen 'nın o dönem transferinde arabuluculuk yaptığını söyleyen menajer Ezequiel Manera, 598 bin euro'luk alacağı olduğunu öne sürerek FIFA'ya başvurdu. Bordo-mavililer ise tangocunun o dönem yetkili olan birinci menajerine ödemenin yapıldığını belirterek arabuluculuk ücretini ödemek istemeyince dava CAS'a gitti.

  1. 5.1.2019
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