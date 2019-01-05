Şehidimiz için mesaj yayınlandı – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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Şehidimiz için mesaj yayınlandı

Şehidimiz için mesaj yayınlandı

kulübünden teröre lanet...

kulübünden teröre lanet... Resmi siteden, "'ın Aralık ilçesine bağlı, sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'na 'lı teröristlerin sabaha karşı roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu bir kahraman askerimizin şehit olduğunu, iki askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

  1. 5.1.2019
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