Şehidimiz için mesaj yayınlandı

Trabzonspor kulübünden teröre lanet... Resmi siteden, "Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı, İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'na PKK'lı teröristlerin sabaha karşı roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu bir kahraman askerimizin şehit olduğunu, iki askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.