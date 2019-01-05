Geçici transfer yasağı geldi

Acil para arayışında olan Trabzonspor büyük bir şok yaşadı. Milan, Sosa ve Kucka'nın bonservislerinin ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu. FIFA, Karadeniz ekibine geçici transfer yasağı koydu. Bordo- mavililerin Milan'a yaklaşık 13 milyon TL'yi bulan ödemeyi yapması durumunda yasak ortadan kalkacak. Daha önce de Mas için transfer yasağı gelmişti.