Geçici transfer yasağı geldi
Acil para arayışında olan Trabzonspor büyük bir şok yaşadı. Milan, Sosa ve Kucka'nın bonservislerinin ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu.
Acil para arayışında olan Trabzonspor büyük bir şok yaşadı. Milan, Sosa ve Kucka'nın bonservislerinin ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu. FIFA, Karadeniz ekibine geçici transfer yasağı koydu. Bordo- mavililerin Milan'a yaklaşık 13 milyon TL'yi bulan ödemeyi yapması durumunda yasak ortadan kalkacak. Daha önce de Mas için transfer yasağı gelmişti.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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