Geçici transfer yasağı geldi – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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Geçici yasağı geldi

Geçici transfer yasağı geldi

para arayışında olan büyük bir şok yaşadı. , Sosa ve Kucka'nın bonservislerinin ödenmediği gerekçesiyle 'ya başvurmuştu.

para arayışında olan büyük bir şok yaşadı. , Sosa ve Kucka'nın bonservislerinin ödenmediği gerekçesiyle 'ya başvurmuştu. FIFA, ekibine geçici yasağı koydu. Bordo- mavililerin Milan'a yaklaşık 13 milyon TL'yi bulan ödemeyi yapması durumunda yasak ortadan kalkacak. Daha önce de Mas için transfer yasağı gelmişti.

  1. 5.1.2019
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