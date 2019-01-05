Burak için 8.4 milyon TL

Fırtına, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'tan 8 milyon 429 bin 708 TL alacak. 33 yaşındaki forvet de Fırtına'dan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından 450 bin euro indirim yaptı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş, Burak için 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecektir. Burak'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından 450 bin euro indirim yapılarak 1 milyon 705 bin euro olarak uzlaşılmış, bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10 milyon 656 bin TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır."