Burak için 8.4 milyon TL
Fırtına, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'tan 8 milyon 429 bin 708 TL alacak.
Fırtına, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'tan 8 milyon 429 bin 708 TL alacak. 33 yaşındaki forvet de Fırtına'dan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından 450 bin euro indirim yaptı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş, Burak için 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecektir. Burak'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından 450 bin euro indirim yapılarak 1 milyon 705 bin euro olarak uzlaşılmış, bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10 milyon 656 bin TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır."
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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