Burak için 8.4 milyon TL – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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Burak için 8.4 milyon

Burak için 8.4 milyon TL

Fırtına, transferi için 'tan 8 milyon 429 bin 708 alacak.

Fırtına, transferi için 'tan 8 milyon 429 bin 708 alacak. 33 yaşındaki forvet de Fırtına'dan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından 450 bin euro indirim yaptı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş, Burak için 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecektir. Burak'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından 450 bin euro indirim yapılarak 1 milyon 705 bin euro olarak uzlaşılmış, bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10 milyon 656 bin TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır."

  1. 5.1.2019
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