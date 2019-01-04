Trabzonspor'da umut ışığı yandı
Son dönemlerde başarıya hasret kalan Trabzonspor 2018’in son aylarında toparlanma sürecine girdi. 7-8 Nisan 2018’de başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Ünal Karaman ve takım kadrosuyla önemli bir sinerji yakaladı.
Dip yapıp zirveyi gördüğü yılda umutlarını 2019 yılına taşımayı başardı.
34 MAÇTA 15 GALİBİYET
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de 2018 yılında iki teknik adamın görev yaptığı sürede 34 lig maçı oynadı. Söz konusu periyotta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 9 kez de mağlubiyet yaşadı. Attığı 62 gole karşılık ise kalesinde 40 gol gördü. Son 4 maçta 3 galibiyet almayı bildi.
8 SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI
Bordo-mavili takım, son 8 sezonun en iyi ilk yarı performansını 2018'in sonlarında gösterdi. En son 2010-11'de 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, bu sezonda ise 29 puanla lilk yarıyı ikinci sırada tamamladı. Teknik patron Ünal Karaman, olaya maç maç baktıklarını ve yükselişlerini sürdüreceklerini dile getirdi.
2018'DE 6 OYUNCU TRANSFER ETTİ
Fırtına, 2018'de 6 oyuncu transfer etti. Yaz döneminde Amiri, Hosseini, Nwakaeme, Ekuban, Toure gibi isimler geldi. Muharrem Usta döneminde de sonra sol beke Novak alınmıştı. Ahmet Ağaoğlu döneminde transfer edilen 5 yabancıya ise 2 milyon 735 bin euro ödendi.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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