Trabzonspor'da umut ışığı yandı
04 Ocak 2019, Cuma
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'da umut ışığı yandı

Trabzonspor'da umut ışığı yandı

Son dönemlerde başarıya hasret kalan 2018’in son aylarında toparlanma sürecine girdi. 7-8 Nisan 2018’de başkan seçilen , sezon başında göreve getirdiği teknik direktör ve takım kadrosuyla önemli bir sinerji yakaladı.

Dip yapıp zirveyi gördüğü yılda umutlarını 2019 yılına taşımayı başardı.

34 MAÇTA 15 GALİBİYET

Fırtına, 'de 2018 yılında iki teknik adamın görev yaptığı sürede 34 lig maçı oynadı. Söz konusu periyotta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 9 kez de mağlubiyet yaşadı. Attığı 62 gole karşılık ise kalesinde 40 gol gördü. Son 4 maçta 3 galibiyet almayı bildi.

8 SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI

Bordo-mavili takım, son 8 sezonun en iyi ilk yarı performansını 2018'in sonlarında gösterdi. En son 2010-11'de 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, bu sezonda ise 29 puanla lilk yarıyı ikinci sırada tamamladı. Teknik patron , olaya maç maç baktıklarını ve yükselişlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

2018'DE 6 OYUNCU TRANSFER ETTİ

Fırtına, 2018'de 6 oyuncu transfer etti. Yaz döneminde Amiri, Hosseini, Nwakaeme, Ekuban, Toure gibi isimler geldi. Muharrem Usta döneminde de sonra sol beke Novak alınmıştı. döneminde transfer edilen 5 yabancıya ise 2 milyon 735 bin euro ödendi.

  1. 4.1.2019
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