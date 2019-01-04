Dip yapıp zirveyi gördüğü yılda umutlarını 2019 yılına taşımayı başardı.



34 MAÇTA 15 GALİBİYET



Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de 2018 yılında iki teknik adamın görev yaptığı sürede 34 lig maçı oynadı. Söz konusu periyotta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 9 kez de mağlubiyet yaşadı. Attığı 62 gole karşılık ise kalesinde 40 gol gördü. Son 4 maçta 3 galibiyet almayı bildi.



8 SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI



Bordo-mavili takım, son 8 sezonun en iyi ilk yarı performansını 2018'in sonlarında gösterdi. En son 2010-11'de 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, bu sezonda ise 29 puanla lilk yarıyı ikinci sırada tamamladı. Teknik patron Ünal Karaman, olaya maç maç baktıklarını ve yükselişlerini sürdüreceklerini dile getirdi.



2018'DE 6 OYUNCU TRANSFER ETTİ



Fırtına, 2018'de 6 oyuncu transfer etti. Yaz döneminde Amiri, Hosseini, Nwakaeme, Ekuban, Toure gibi isimler geldi. Muharrem Usta döneminde de sonra sol beke Novak alınmıştı. Ahmet Ağaoğlu döneminde transfer edilen 5 yabancıya ise 2 milyon 735 bin euro ödendi.