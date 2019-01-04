Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman pas çalışmaları ile devam etti. Bordo mavili ekip, idmanı taktik çalışmalar ile tamamladı.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sosa çalışmalarını otelde sürdürürken, Zargo Toure takımdan ayrı saha kenarında bireysel çalışma gerçekleştirdi. Asya Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini idmanda yer almadı.
- 4.1.2019 20:15
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
-
Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.