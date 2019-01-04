Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
04 Ocak 2019, Cuma
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'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan , kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman pas çalışmaları ile devam etti. Bordo mavili ekip, idmanı taktik çalışmalar ile tamamladı.
'da sakatlığı bulunan Sosa çalışmalarını otelde sürdürürken, Zargo Toure takımdan ayrı saha kenarında bireysel çalışma gerçekleştirdi. Asya Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini idmanda yer almadı.

  1. 4.1.2019 20:15
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