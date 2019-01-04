Bordo-mavililer bir taraftan stoper ve ön libero transferi için temaslarını sürdürürken, diğer taraftan da zamanı geçmiş ödemeler için kaynak arıyor. Yönetim, pazartesi gününe kadar Burak için Beijing Guoan ve Sosa için Milan'a toplam 3 milyon euro'luk ödeme yapacak. Böylelikle transfere engel bir durumun oluşmasını engellemek isteyen Karadeniz ekibi, gelecek hafta içerisinde de oyuncuların hesaplarına 20 milyon TL yatırmaya hazırlanıyor. Kaynak arayışlarına devam eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Önce bonservis borçlarımızı ardından da mevcut oyuncu ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Uzun zamandır yaptığımız kaynak üretme çalışmalarında önemli mesafe kat ettik ve yakında sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Ödemeler sonrası transfer planlayabiliriz. Önceliğimiz eksiklerimizi altyapıdan tamamlamak ancak bazı noktaların güçlendirilmesi gerektiğinin biz de farkındayız ve bu konuda hazırlık içerisindeyiz."

TRABZONSPOR'DA SEFERBERLiK



Sosa için şimdiden seferberlik ilan edildi… Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Arjantinli yıldıza Antalya kampında özel bir tedavi programı uygulanması planlanıyor. Sosa'nın sahalara dönüş süresinin uzamaması için tedavide hassas davranacak bordo-mavililer, tangocuyu en geç ikinci haftadaki Sivas maçına yetiştirmeye çalışacak.