Trabzonspor Gökhan Töre sesleri

Nwakaeme'nin sol kanatta alternatifi olarak düşünülen 26 yaşındaki oyuncunun transferi için bir şartı olduğu öğrenildi. Deneyimli futbolcu için bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Karadeniz ekibinin kurmaylarının bu konuyu kendisinin halletmesi gerektiğini dile getirdiği öğrenildi.



TRABZONSPOR ZEKİ YAVRU'YU GÖNDERDİ

Uzun tartışmalar sonucu yaz döneminde bordo-mavili takıma geri dönen 27 yaşındaki sağ bek ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, sezon başında kadrosuna kattığı sağ bek Zeki Yavru'nun sözleşmesini feshetti. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı feshedilmiştir" denildi. 27 yaşındaki sağ bek, 4 ayda 1 lig ve 3 kupa maçında toplamda 293 dakika süre aldı.



BiR YERE GiTMEM

Kendısınden kulüp bulması istenen Olcay Şahan, gitmeyeceğini söyledi. Tecrübeyi oyuncu, "Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiçbir hamle yapmayacağım" diye konuştu.