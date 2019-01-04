Trabzonspor Gökhan Töre sesleri
Beşıktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan Gökhan Töre, bordo-mavililere haber göndererek gelmeye hazır olduğunu ifade etti.
Nwakaeme'nin sol kanatta alternatifi olarak düşünülen 26 yaşındaki oyuncunun transferi için bir şartı olduğu öğrenildi. Deneyimli futbolcu için bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Karadeniz ekibinin kurmaylarının bu konuyu kendisinin halletmesi gerektiğini dile getirdiği öğrenildi.
TRABZONSPOR ZEKİ YAVRU'YU GÖNDERDİ
Uzun tartışmalar sonucu yaz döneminde bordo-mavili takıma geri dönen 27 yaşındaki sağ bek ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, sezon başında kadrosuna kattığı sağ bek Zeki Yavru'nun sözleşmesini feshetti. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı feshedilmiştir" denildi. 27 yaşındaki sağ bek, 4 ayda 1 lig ve 3 kupa maçında toplamda 293 dakika süre aldı.
BiR YERE GiTMEM
Kendısınden kulüp bulması istenen Olcay Şahan, gitmeyeceğini söyledi. Tecrübeyi oyuncu, "Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiçbir hamle yapmayacağım" diye konuştu.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Trabzonspor Gökhan Töre sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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