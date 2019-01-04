Trabzonspor öze dönüşün kralı!

Karadeniz ekibinde altyapı madeni var. Bordo-mavililerin 29 kişilik Antalya kampı kadrosunda altyapıdan 19 oyuncu yer aldı. Trabzonspor'un altyapısından Antalya kampına katılan isimler şunlar: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılıç ve Oğuzhan Açıl.



İŞTE 10 YENİ GENÇ FUTBOLCU



BAHADIR GÜNGÖRDÜ | 1461 Trabzon'da son derece başarılı maçlar çıkardı, iyi kumaşı var. Kaleci açığı için düşünülen bir isim. 22 yaşındaki 1.90'lık eldiven, 1461 formasıyla 18 maça çıktı.



YUNUS EMRE ÇAKIR | Güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor. 21 yaşındaki stoper, 1461 Trabzon'da 13 maça çıkıp, 1 gol attı. Takımı için sonuna kadar savaşması onu öne çıkaran özelliklerden biri.



SERKAN ASAN | Kendısınden beklentiler oldukça yüksek. Sağ ve sol bek mevkilerinde görev yapıyor. 19 yaşındaki 1.70'lik futbolcu 21 maçta forma giydi. Tekniği ve topu oyuna sokması iyi.



ABDURRAHİM DURSUN | Sol bölge için iyi bir alternatif durumunda. Milli takımda iyi işler yaptı. 20 yaşındaki sol bek bu sezon 10 maça çıktı ve etkili performansı ile dikkatleri üzerine çekti



YAĞIZCAN ERDEM | OYUN zekası oldukça iyi. Biraz daha güçlenirse iyi bir 10 numara potansiyeli var. 21 yaşındaki orta saha bu sezon 19 maçta görev yaptı ve rakip fileleri 2 kez sarsmayı başardı



ALİ KARNAPOĞLU | 'Kaya gibi stoper' tabirini hak eden bir oyuncu. Karakteri ve antrenörlerle uyumu çok iyi. Gelişime açık bir görüntü çizen 19 yaşındaki Karnapoğlu bu sezon 12 maça çıktı.



BERKAY KARA | Sağ kanatta oynayan Berkay, buna karşılık sol ayağını da oldukça etkili kullanıyor. 19 yaşında ve 1.72 boyundaki oyuncu 11 maçta 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.



KORAY KILINÇ | 1.92 boyundaki santrfor, Karadeniz ekibinin uzun yıllar aradığı uzun forvet sorununa çözüm olabilecek gibi duruyor. 13 maça çıktı, 7 gol attı ve 3 de asist yaparak dikkat çekti.



OĞUZHAN AÇIL | U21'in kaptanı... Sağ ayağını çok iyi kullanıyor ve stoper olmasına rağmen top tekniği ve sürati var. 18 yaşında ve 1.86 boyundaki Oğuzhan Açıl, 15 maça çıktı.



BURAK TEMUR | Çok yönlü forvet. Gelecek vadettiği kadroya alındı. 18 yaşında ve 1.85 boyundaki Burak bu sezon 1461 Trabzon'da 21 maça çıkıp, rakip fileleri 3 kez sarsmayı başardı.



YÜZDE 65'İ ALTYAPIDAN



2018-19'in ilk yarısını 23 Aralık'ta Çaykur Rizespor ile oynadığı maçla tamamlayan ve ardından izne çıkan Trabzonspor'un Antalya kampı başladı. Kamp kadrosunun yüzde 65.5'lik bölümünü 1461 Trabzon ve altyapıdan gelen oyuncular oluşturuyor. Birkaç sene içerisinde bu sayının daha da artırılması hedefleniyor.



YEDİ FUTBOLCU KADRODA YOK



Karadeniz ekibinin Antalya'da başlayan devre arası kampında 7 futbolcu yok. Asya Kupası maçları nedeniyle milli takımda bulunan İranlı Amiri ile Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur, Burak, satış listesine konulan Olcay, sakatlığı devam eden Onazi ve genç oyuncu Semih Karadeniz olmak üzere 8 futbolcu kadroya alınmadı.



BU FORMA AĞIRDIR



İkinci yarıya altyapıdan aldığı 10 genç futbolcu takviyesi ile girmeye hazırlanan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, bu oyunculara hoş geldin konuşması yaptı. Karaman, takımda iyi olanın, bekleyenin ve sabredenin forma giydiğini vurgulayarak, "İlk yarıda birçok arkadaşımıza forma verdik. İkinci yarıda bu arkadaşlar arasında siz de olabilirsiniz. Bu formayı giymek ağırdır ama size güveniyorum ve inanıyorum. Hep birlikte başaracağız" dedi.