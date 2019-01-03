Trabzonspor'da kamp başladı!
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da kamp başladı!

Trabzonspor'da kamp başladı!

’un ikinci devre kampı bugün ’te start alıyor.

Sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan 'da 10 günlük izin bitti. Bordo-mavili futbolcular bugün 'te olacaklar. 9 gün sürecek kampında ilk antrenman bugün 16.00'da gerçekleşecek. Yeni transferlerin olmadığı kampta, altyapıdan gelen 10 futbolcu denenecek. Gelecekleri hakkında karar verilecek. Trabzonspor 19'u altyapıdan 29 oyuncuyla Belek'te olacak. Kamp kadrosunun yüzde 65.5'lik bölümünü ve altyapıdan gelen oyuncular oluşturuyor.

TEK YABANCI LONDRA'LI KAMİL
Trabzonspor'da tam anlamıyla altyapı devrimi yaşanıyor. Bugün başlayacak kampa gidecek 29 oyuncunun 19'u bordo-mavili kulübün altyapısından ve 1461 Trabzon'dan geliyor. Yerli futbolculardan sadece 1'i Trabzonspor'un altyapısından değil. O da doğumlu olan Kamil . Takım arkadaşları, 26 yaşındaki savunma oyuncusuna "Londralı" diye takılıyor.
  1. 3.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da kamp başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN