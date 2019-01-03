Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Trabzonspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesini feshetti.
Trabzonspor'da ayrılık haberi... Bordo mavililer, daha önce satış listesine koyduğu defans oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada; Trabzonspor'dan açıklama: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.
- 3.1.2019 12:14
- Güncelleme: 3.1.2019 12:35
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Volkan Demirel'den flaş açıklama!
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Yorum
uzman dr volkanın takıma dönmesi hata. volkan olmazsa takım kümede düşmez olursada şampiyonda olamaz zaten .
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karadeniz81 selçuğa talip yokmu
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GSGS FELİPE LUIS MİRANDA VE MARCANO ÇOK TRANSFER OLUR
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