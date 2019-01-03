Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...



Trabzonspor'da ayrılık haberi... Bordo mavililer, daha önce satış listesine koyduğu defans oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada; Trabzonspor'dan açıklama: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.