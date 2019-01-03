Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık... Transfer haberleri...
03 Ocak 2019, Perşembe
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resmen açıkladı! ...

Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...

, 'nun sözleşmesini feshetti.


'da haberi... Bordo mavililer, daha önce satış listesine koyduğu defans oyuncusu 'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada; Trabzonspor'dan açıklama: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

  1. 3.1.2019 12:14
  2. Güncelleme: 3.1.2019 12:35
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