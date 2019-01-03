Olcay Şahan resmen duyurdu! "Bu kutsal forma için..." Trabzonspor haberleri...
03 Ocak 2019, Perşembe
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resmen duyurdu! "Bu kutsal forma için..."

Olcay Şahan resmen duyurdu! "Bu kutsal forma için..."

'da transferde satış listesine konulan , resmi hesabından bir yaptı.

'da 'dan geleceğine dair paylaşım... 31 yaşındaki oyuncu resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiçbir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim."

  1. 3.1.2019 17:09
  2. Güncelleme: 3.1.2019 17:10
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