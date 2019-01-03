Olcay Şahan resmen duyurdu! "Bu kutsal forma için..."
Trabzonspor'da transferde satış listesine konulan Olcay Şahan, resmi twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Trabzonspor'da Olcay Şahan'dan geleceğine dair paylaşım... 31 yaşındaki oyuncu resmi twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiçbir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim."
- 3.1.2019 17:09
- Güncelleme: 3.1.2019 17:10
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Olcay Şahan resmen duyurdu! "Bu kutsal forma için..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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