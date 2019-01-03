Ngadjui seferi!
Slavia Prag’ın tecrübeli ön liberosu menajerler tarafından Trabzonspor’a önerilmişti. Ünal Karaman ve scout ekibi “Tamam” dedi. 28 yaşındaki oyuncu için harekat başlatıldı.
HAVADAN GEÇİT VERMİYOR
Bordo-Mavili kulübün gündemindeki Ngadeu Ngadjui, 1.90 boyunda dev bir savunmacı. Hem ön libero hem de stoperde oynayabiliyor. Lakabı 'Tank' olan 28'lik futbolcu ne yerden ne havadan geçiliyor. Avrupa Ligi'nde 2.3 top çalma, 2.7 top kesme, 5 top uzaklaştırma, 0.7 şut bloklama ortalamaları tutturdu. Tam bir savaşçı olan Kamerunlu oyuncunun stoper bölgesinde de görev alması teknik direktörlerin işini kolaylaştırıyor. 2016 yılından bu yana Slavia Prag'da forma giyen Ngadjui de kariyerinin bu bölümünde değişime sıcak bakıyor. Yönetim, tüm şartları zorlayarak transfer etmeye çalışacak.
WAKASO İDDİASI
Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sezonu kapaması üzerine bordo-mavililerin adı birçok ön libero ile anılıyor. Son olarak Guimaraes'te forma giyen Alhassan Wakaso'nun Karadeniz Fırtınası'na önerildiği ortaya çıktı. 26 yaşında, 1.80 boyundaki oyuncu için Trabzonspor scout ekibinin raporu bekleniyor. Ganalı oyuncunun, Guimaraes ile 2020'ye kadar kontratı var. Bonservis bedeli 1.5 milyon euro civarında.
- 3.1.2019
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
Toplam 1
Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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