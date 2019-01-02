Trabzonspor'da yönetim ikinci yarı öncesi mevcut kadroda bulunan oyuncuların motivasyonunu artırmak için bir miktar ödeme yapmayı planlıyor. Ancak kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları söylenen kaleci Onur ve forvet Burak'ın serbest kalmaması için ödenmesi gereken rakam ise henüz bulunamadı. Burak'a 1 milyon 900 bin euro, Onur'a ise 2 milyon 200 bin euro vermesi gereken yönetim 4 Ocak tarihine kadar bu işi çözemezse oyuncuların serbest kalmasının önüne geçemeyecek.

PARANIN BULUNMA İHTİMALİ AZ

33 yaşındaki golcünün alacaklarına karşılık feshi kabul etmediği ve bu süreyi bekledikten sonra ayrılarak ücretini TFF aracılığı ile tahsil edeceği, tecrübeli eldivenin ise bu konuda henüz karar vermediği belirtildi. Trabzonsporlu yöneticiler cuma akşamına kadar ödeme yapılma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ancak çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Yönetimin bu konuda yogun bir şekilde çalıştığı ve ona kadar para bulma noktasında temaslarına devam edeceği dile getiriliyor.

YENİ TRANSFER KUCKA!

Transferde yaşanan sıkıntılar nedeniyle altyapı ve 1461 Trabzon'dan 10 oyuncuyu devre arası kampına götürme kararı alan teknik direktör Ünal Karaman, takım içinde de yeni isimler kazanma yoluna gidecek. Orta saha Batuhan Artarslan'ı kamp süresince stoperde denemeyi düşünen Karaman, sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı tanımadığı Kucka'ya ise adeta yeni transfer gözüyle bakıyor. 52 yaşındaki hoca, Onazi'nin yokluğunda Slovak ön liberoyu takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirmek istiyor.