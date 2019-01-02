Mbia haber bekliyor!
02 Ocak 2019, Çarşamba
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haber bekliyor!

Mbia haber bekliyor!

Transfer çalışmalarında öncelik orta sahaya kaymış durumda.

Onazi'nin sakatlanmasından önce stoper için alternatif isimler üzerine yoğunlaşan , bu kez defansif orta saha oyuncusu odaklandı. Bu doğrultuda ismi gündeme gelen , menajeriyle kulübe haber yollayarak, " sürekli bana yazıyor. Benimle ilgileniyor musunuz?" diye sordu. Ancak yönetim, menajere net bir cevap vermedi. Bordo-mavili taraftarların ise Mbia'nın yeniden takıma kazandırılması konusunda beklentisi oldukça yüksek. Önemli güç katacağı düşünülen 32 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, ekiplerinden Toulouse'tan ayrılmayı düşünüyor.
  1. 2.1.2019
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