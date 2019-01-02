18 Ekim 2017'de Rıza Çalımbay'ı takımın başına getiren bordomavili kulüp, 2017-18'in sona ermesiyle birlikte tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. 30 Mayıs 2018'de ise teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzalandı.

LİGDE 34 MAÇTA 15 GALİBİYET

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2018 yılında iki teknik adamın görev yaptığı sürüde 34 lig maçı oynadı. Bu periyotta 15 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 9 kez de mağlup oldu. Attığı 62 gole karşılık kalesinde 40 gol gördü.



6 FUTBOLCU ALDI

Fırtına, 2018'de 6 oyuncu transfer etti. Yaz döneminde Amiri, Hosseini, Nwakaeme, Ekuban, Toure gibi isimler geldi. Muharrem Usta zamanında da sol beke Novak alınmıştı. Ahmet Ağaoğlu döneminde transfer edilen 5 yabancıya ise menejerlik ücretleriyle birlikte 2 milyon 735 bin euro ödendi.



2 SEÇİM YAPILDI

Kulüpte 2018'de iki genel kurul yapıldı. İlki 7-8 Nisan 2018'da gerçekleşti. İki adayın yarıştığı seçimlerde başkan Ahmet Ağaoğlu, Metin Kaya'yı geride bırakarak seçimi alırken, 1-2 Aralık'ta Ağaoğlu tek liste ile seçime gitti ve 3 yıllığına yeniden görev aldı.

8 SEZONUN EN İYİSİ

Bordo-mavili takım, son 8 sezonun en iyi ilk yarı performansını 2018'in sonlarında gösterdi. En son 2010-11'de 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, bu sezonda ise 29 puanla ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı.



EN İYİ ÇIKIŞ SOSA'DAN

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon Milan kulübünden transfer ettiği ancak söz konusu sezonda beklentilerin altında kalan Sosa, ilk yarıda ise kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Takım kaptanlığı görevine getirilerek daha fazla sorumluluk alan Arjantinli maestro, yerli ve yabancı oyuncular arasında önemli bir köprü görevi görürken, teknik direktör Ünal Karaman'ın da sahadaki en büyük yardımcısı oldu. 2 gol ve 4 asistle önemli bir katkı sağlayan tangocu, takımın pas trafiğinde lider olmasında en önemli etkenlerin başında geldi.



EN RADİKAL KARAR BURAK VE ONUR

2018 yılında alınan en önemli radikal kararlardan biri Burak ve Onur'un kadro dışı bırakması oldu. Bursaspor maçında oyundan çıkarken, teknik heyete ve tribünlere yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunan golcü oyuncu kadro dışı bırakıldı. Aynı maçın ardından soyunma odasında ve taraftarlarla yaşadığı diyaloglar nedeniyle kaleci Onur da 10'uncu sezonu geçirdiği Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldı.



İKİ GENÇ İSİM DAHA KAZANDI

Yusuf ve Abdülkadir Ömür'den sonra A takım kadrosunda direkt oynayan iki isim daha kazandı. Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır, bordomavili takımın 2018 yılında kazandığı iki isim olurken, altyapıdan gelen oyuncuların takımdaki ağırlığının gittikçe artması ise hem yönetimi hem de camiayı gelecek adına umutlandırdı.