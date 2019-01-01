Yemen’e formalı destek 
31 Ocak 2019, Perşembe
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’e formalı destek

Yemen’e formalı destek

Trabzonlu futbolcu Samed Yeşil, dünya yıldızları ve - sporlu futbolcuları ‘’e yardım gecesi’ organizasyonunda bir araya getirdi.

Juventuslu Ronaldo ve Emre Can, Werder Bremenli Nuri Şahin ile , Abdülkadir Ömür ve Olcay Şahan kampanyaya formalarıyla destek verdi. 'nın Krefeld şehrinde satışa çıkarılan Ronaldo'nun forması 9 bin euro'ya satılırken Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Olcay Şahan'ın formaları Trabzonlu iş adamı Çağrı Öztürk tarafından 8 bin euro'ya alındı.

  1. 1.1.2019
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