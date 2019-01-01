Yemen’e formalı destek
Trabzonlu futbolcu Samed Yeşil, dünya yıldızları ve Trabzon- sporlu futbolcuları ‘Yemen’e yardım gecesi’ organizasyonunda bir araya getirdi.
Juventuslu Ronaldo ve Emre Can, Werder Bremenli Nuri Şahin ile Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Olcay Şahan kampanyaya formalarıyla destek verdi. Almanya'nın Krefeld şehrinde satışa çıkarılan Ronaldo'nun forması 9 bin euro'ya satılırken Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Olcay Şahan'ın formaları Trabzonlu iş adamı Çağrı Öztürk tarafından 8 bin euro'ya alındı.
- 1.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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