Vujadin Savic Trabzonspor'a çok yakın
01 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Vujadin Savic 'a çok yakın

Vujadin Savic Trabzonspor'a çok yakın

Belgrad’da Kızılyıldız Başkanı Terzic ile görüşen ’un yetki verdiği menajer Sırp stoper için anlaştı. Ancak Kızılyıldız teminat istiyor.

Transferde önceliğini stoper ve ön libero olarak belirledikten sonra Sırp oyuncu Savic'le ilgilenen bordo-mavililer bu transfer için bekleme kararı aldı. Belgrad'a giderek Kızılyıldız başkanı Zvezdan Terzic ile görüşen 'un yetki verdiği menajerin şartlarda anlaşma sağladığı ancak Sırp ekibinin para konusunda teminat istediği kaydedildi. Kızılyıldız Savic için 500 bin euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu para yatırıldığı anda savunma oyuncusu imza için Trabzon'a gelecek. Bu hafta yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Oyuncunun gelmek istemesi en büyük koz. Öte yandan gündemde olan diğer isimler Charles Kabore ve Ngadeu Ngadjui için de ekonomik koşullar elverirse girişimlere yeniden başlanacak.

ELDE KALDI iKi STOPER

Devre arası kampında en ciddi sıkıntı savunmada yaşanacak. Mustafa'nın gönderilmesinden sonra kalan üç stoperden biri olan Hosseini de İran milli Takımı'na gidecek. Kamp kadrosunda Hüseyin Türkmen ve Toure dışında stoper bulunmuyor. Bu nedenle altyapıdan stoper takviyesi yapacak olan Karaman, ayrıca takımdan ayrılmasına izin vermediği Batuhan Artarslan'ı da stoperde deneyecek.

  1. 1.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vujadin Savic Trabzonspor'a çok yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN