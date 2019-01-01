Vujadin Savic Trabzonspor'a çok yakın
Belgrad’da Kızılyıldız Başkanı Terzic ile görüşen Trabzonspor’un yetki verdiği menajer Sırp stoper için anlaştı. Ancak Kızılyıldız teminat istiyor.
Transferde önceliğini stoper ve ön libero olarak belirledikten sonra Sırp oyuncu Savic'le ilgilenen bordo-mavililer bu transfer için bekleme kararı aldı. Belgrad'a giderek Kızılyıldız başkanı Zvezdan Terzic ile görüşen Trabzonspor'un yetki verdiği menajerin şartlarda anlaşma sağladığı ancak Sırp ekibinin para konusunda teminat istediği kaydedildi. Kızılyıldız Savic için 500 bin euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu para yatırıldığı anda savunma oyuncusu imza için Trabzon'a gelecek. Bu hafta yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Oyuncunun gelmek istemesi en büyük koz. Öte yandan gündemde olan diğer isimler Charles Kabore ve Ngadeu Ngadjui için de ekonomik koşullar elverirse girişimlere yeniden başlanacak.
ELDE KALDI iKi STOPER
Devre arası kampında en ciddi sıkıntı savunmada yaşanacak. Mustafa'nın gönderilmesinden sonra kalan üç stoperden biri olan Hosseini de İran milli Takımı'na gidecek. Kamp kadrosunda Hüseyin Türkmen ve Toure dışında stoper bulunmuyor. Bu nedenle altyapıdan stoper takviyesi yapacak olan Karaman, ayrıca takımdan ayrılmasına izin vermediği Batuhan Artarslan'ı da stoperde deneyecek.
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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