Ve Olcay Şahan takımda kaldı

Tecrübeli oyuncunun 'af' beklediği ancak yönetimin oyuncunun yıllık ücretinde indirime gitmemesi durumunda buna sıcak bakmayacağı ifade edildi.

Trabzonspor'daki günün diğer önemli gelişmeşleri şöyle;

TAHKİM'DEN İTİRAZA RET

Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Başakşehir maçında kesilen toplam 58 bin lira para cezası ile seyircilere verilen tribün yasağına yaptığı itirazları reddetti. Yapılan açıklamada, PFDK'nın verdiği cezalarda bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi. Ret kararı oy birliğiyle alındı.

TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Lokman Sadıklar, Şenol Güneş Stadı'nda bulunan Yavru Fırtına Tribünü'ne sponsor olan TED Trabzon Koleji'ni ziyaret etti. Sağıroğlu ziyaretin anısına Niyaz Akdaş'a forma hediye etti.

2'DE 2 YAPTI

Fırtına, Mustafa Öğretmenoğlu ile bu sezon Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenerken, daha önce de kazanmıştı. Öğretmenoğlu'nun bu sezon ligde yönettiği 8 maçta ev sahibi ve deplasman ekipleri 2'şer galibiyet aldı.

İÇERDE ŞANS TANIMIYOR

Trabzonspor, Ankaragücü ile bugüne kadar iç sahada oynadığı 34 Süper Lig maçının 32'sinde yenilmedi. Bu karşılaşmaların 23'ünü kazanırken 9 maç ise beraberlikle bitti. Ankaragücü, Trabzon'da elde ettiği son galibiyeti Mart 2007'de 1-0'lık sonuçla almıştı.

ÖĞRENMENOĞLU YÖNETECEK

Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçına Mustafa Öğretmenoğlu'nu atadı. Akyazı'da yarın oynanacak karşılaşmada Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Dördüncü hakem ise Bahattin Şimşek.

61 KEZ SEKTİR BİSİKLETİ KAP

Onazı, sosyal medyadan yarışma başlattı. Futbol topunu 61 kez yere düşürmeden sektirip videosunu #OnaziChallenge etiketi ile paylaşan bir takipçisine bisiklet hediye edecek. Yarışmaya 10-15 yaş arası çocuklar katılabilecek. Onazi en güzel top sektireni kendisi belirleyecek.