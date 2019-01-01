Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz için takas teklifindeki planını belirledi. Bordo-mavililer, TFF'ye şikayeti sonrasında Beşiktaş'a bedava gitmek isteyen 33 yaşındaki forvetin bu yolunu kapattıktan sonra gelecek resmi teklif için yol haritasını belirleyecek. Yönetim, 4 Ocak'a kadar tecrübeli forvetin parasını yatıracak. Bonuslar ile birlikte Burak'ın 4.5 milyon euro'yu bulan maliyeti nedeniyle Beşiktaş'ın da para yerine takas önereceği ifade edildi. Bu nedenle Karadeniz ekibi, Onazi'nin yokluğunda bu bölgeye oyuncu isteyecek.



BABASI MAÇKA, ANNESİ AKÇAABATLI



Bordo-mavililerin, Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı Burak'a karşılık talep edeceği dile getiriliyor. Trabzonspor, böylelikle hem Burak'ın maliyetinden kurtulmak hem de iyi bir futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak amacında. Önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Fikret Orman bir araya gelerek büyük takası resmiyete dökmeye çalışacak. Babası Maçkalı, annesi Akçaabatlı olan Oğuzhan'ın babası Muzaffer Bey, 2012'de başarılı oyuncuyu Trabzonspor'a kazandırmak için yoğun çaba göstermiş ancak o dönemin yöneticileri tarafından veto edilmişti.



EViNE DÖN



Trabzonspor taraftarları da Oğuzhan Özyakup'a kapıları açtı bile. Oyuncuya sosyal medya üzerinden mesajlar atan bordo-mavili taraftarlar, "Yuvana gel, ait olduğun yer burası. Bizimle mutlu olursun" çağrısını yapıyor.



OZDOEV SESLERi



Rusya'nın Sport24 sitesi, Trabzonspor'un Zenit'in orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev ile ilgilendiğini öne sürdü. Fırtına'nın 26 yaşın daki Rus futbolcuyu 6 aylığına kiralamak istediği vurgulandı. Gökdeniz Karadeniz'in önerdiği futbolcu, sosyal medyada Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu takibe aldı.



SOSA FAKTÖRÜ



Transfer halinde Sosa ile tekrar buluşacak olan Oğuzhan, Beşiktaş'ta Arjantinli ile 53 maça çıkarken, 11 gol atıp, 8 asist yaptı. Sosa ise 10 gol ve 15 asist üretti.



RODALLEGA İLE GÖRÜŞECEĞİZ



Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Hugo Rodallega ile ilgili konuştu. Rodallega'yı çok sevdiklerini dile getiren Sağıroğlu, "Hugo bizim için özel oyuncularımızdan birisi. Onun da bizi sevdiğini biliyoruz. Yeni sözleşme için oturup konuşacağız. Şartlarımızı sunacağız. Karşı tarafın isteklerine bakacağız. Ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.