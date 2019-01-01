Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Esteban, Onur, Mustafa’nın ayrılması; Onazi’nin sakatlanıp sezonu kapatması ve Burak’ın da kadro dışı bırakılması nedeniyle kadroda alternatifler azaldı.
Tüm bölgelerde takviyeye ihtiyaç duyan bordo-mavililerde, yönetim öncelik olarak ekonomiyi esas alacak.
5 İSİM İÇİN TEKLİF GELSİN
Kadroda düşünülmeyen oyuncular gönderilerek hem kulübün giderlerini azaltma, hem de kaynak yaratma noktasında da yoğun mesai harcanıyor. Bordomavili yönetim Onur, Burak, İbanez, Zeki, Olcay gibi isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
KUCKA KALIYOR
Devre arasında ayrılması beklenen Kucka kalıyor. Sosa'da yapıldığı gibi orta yolu bulmaya çalışan yönetim, Slovak yıldıza alacaklarının ödeneceğine dair söz verdi. Kucka'nın da fedakarlık yaptığı ve kalmayı kabul ettiği öğrenildi.
BAŞKANDAN SMS SİTEMİ
Ekonomik anlamda zor günler geçiren kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe başlatılan SMS ile destek kampanyasına yeterli ilgi gösterilmemesine sistem etti. Ağaoğlu, "1 SMS 10 lira. 10 milyon taraftarımız var ama şu ana kadar gelen SMS sadece 7 bin" dedi.
KURTULUŞ SAVAŞI
Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı... Ağaoğlu, "Trabzonsporumuz bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışmaktadır. 2019 tüm ülkemize ve kulübüze huzur getirsin" diye konuştu.
34 MAÇTA 15 GALİBİYET
Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 2018 yılında iki teknik adamın görev yaptığı sürüde 34 lig maçı oynadı. Söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Attığı 62 gole karşılık ise kalesinde 40 gol gördü.
SUK 452 BİN EURO İSTEDİ
Eski başkan Muharrem Usta döneminde transfer edilen Hyun Jun Suk bordo mavili kulübün 452 bin euro ödemesi için FIFA'ya başvurdu. Suk, 2016'da kiralık olarak Porto'dan gelmiş ve kısa süre sonra yeniden eski takımına dönmüştü.
- 1.1.2019
- İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli
- Fenerbahçe Manchester United'dan Fred'in peşine düştü
- 2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte MPİ 2019 sıralı tam liste
- Juventuslu Benatia Beşiktaş'a haber gönderdi!
- Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar
-
Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
-
Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
-
Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
Trabzonspor'da devir ekonomi devri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.