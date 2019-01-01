Tüm bölgelerde takviyeye ihtiyaç duyan bordo-mavililerde, yönetim öncelik olarak ekonomiyi esas alacak.



5 İSİM İÇİN TEKLİF GELSİN



Kadroda düşünülmeyen oyuncular gönderilerek hem kulübün giderlerini azaltma, hem de kaynak yaratma noktasında da yoğun mesai harcanıyor. Bordomavili yönetim Onur, Burak, İbanez, Zeki, Olcay gibi isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.



KUCKA KALIYOR



Devre arasında ayrılması beklenen Kucka kalıyor. Sosa'da yapıldığı gibi orta yolu bulmaya çalışan yönetim, Slovak yıldıza alacaklarının ödeneceğine dair söz verdi. Kucka'nın da fedakarlık yaptığı ve kalmayı kabul ettiği öğrenildi.



BAŞKANDAN SMS SİTEMİ



Ekonomik anlamda zor günler geçiren kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe başlatılan SMS ile destek kampanyasına yeterli ilgi gösterilmemesine sistem etti. Ağaoğlu, "1 SMS 10 lira. 10 milyon taraftarımız var ama şu ana kadar gelen SMS sadece 7 bin" dedi.



KURTULUŞ SAVAŞI



Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı... Ağaoğlu, "Trabzonsporumuz bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışmaktadır. 2019 tüm ülkemize ve kulübüze huzur getirsin" diye konuştu.



34 MAÇTA 15 GALİBİYET



Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 2018 yılında iki teknik adamın görev yaptığı sürüde 34 lig maçı oynadı. Söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Attığı 62 gole karşılık ise kalesinde 40 gol gördü.



SUK 452 BİN EURO İSTEDİ



Eski başkan Muharrem Usta döneminde transfer edilen Hyun Jun Suk bordo mavili kulübün 452 bin euro ödemesi için FIFA'ya başvurdu. Suk, 2016'da kiralık olarak Porto'dan gelmiş ve kısa süre sonra yeniden eski takımına dönmüştü.