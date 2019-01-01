Sisteme ayar! Ünal Karaman'dan flaş karar...
31 Ocak 2019, Perşembe
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Sisteme ayar! 'dan flaş karar...

Sisteme ayar! Ünal Karaman'dan flaş karar...

Tecrübeli hoca, Ankaragücü maçında Hosseini’yi takıma monte edecek... İranlı ya da Toure’den birisi orta sahaya çekilecek. ise kulübeye dönüyor.

'da değişim rüzgarları esiyor... Geride kalan haftalarda kısıtlı kadro imkanları nedeniyle takımda çok fazla revizyon yapamayan teknik direktör , Vahid Amiri ile Majid Hosseini'nin İran Milli Takımı'ndan dönmesiyle rahatladı. Hazır dönen iki oyuncu, Ankaragücü maçının kadrosunda yer alacak.

HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Hosseini'yi yarınki mücadelede 11'e monte edecek olan Karaman, Onazi ile Sosa'nın yokluğunda ya Toure'yi ya da Hosseini'yi orta sahada görevlendirerek buradaki sorunu gidermeyi planlıyor. Karaman'ın ayrıca Rodallega ile 'dan birisini de hamle oyuncusu olarak kenara alıp, tek forvete dönmesi bekleniyor.

ANTRENMANDA ŞENLİK

Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda dün kondisyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Gümüşhane Futbol Okulu sporcuları antrenmanı ziyaret ederek, takımla hatıra fotoğraf çektirdiler.

  1. 1.1.2019
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