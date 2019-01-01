Olcay Şahan kapışması

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe, transfer çalışmalarına dört koldan hız verdi. İzmir ekibi, Trabzonspor'da satış listesine koyulan, Bursaspor'un da ilgilendiği Olcay Şahan'ı gündemine aldı. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in de 31 yaşındaki sağ kanada olumlu rapor verdiği öğrenilirken, Göz-Göz, Trabzon'da 1.8 milyon euro kazanan futbolcunun, uygun bir bonservis bedeliyle transferini sonlandırmak istiyor.



Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın alınmasını çok istediği ve girişimlerde bulunduğu eski öğrencisi için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil bizzat ilgileniyor. Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin için Bursaspor ile kapışan Göztepe, yeşil-beyazlılar ile girdiği savaştan yine mutlu ayrılmak istiyor.



Bordo-mavililerle sözleşmesi 2020'de bitecek Olcay Şahan, sol kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Milli yıldız, bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 14 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.



TAYFUR'A YENİ SÖZLEŞME



İç transferde de boş durmayan Göztepe, 25 yaşındaki sağ kanadı Tayfur Bingöl'e yeni bir kontrat önermeye hazırlanıyor. Sarı- kırmızılıların başarılı futbolcuya 3 yıllık yeni bir kontrat teklif edeceği öğrenildi. İzmir ekibi daha önce Halil Akbunar ile 3 yıllık yeni sözleşme yapmıştı.



İKİ OYUNCUDA KRİZ ÇIKTI



Başkan Mehmet Sepil'in ilk devrede lisansı çıkartılmayan golcü Ghilas ve orta saha Oscar'ı göndermek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Henüz teklif gelmeyen ikili ile görüşecek olan yönetim, transferi tıkayan iki oyuncuyla vedalaşmanın yollarını arayacak.