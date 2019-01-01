Olcay Şahan kapışması
01 Ocak 2019, Salı
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kapışması

Olcay Şahan kapışması

Trabzon’da satış listesindeki milli sağ açığa de talip. Başkan , bizzat ilgilendiği transferi bir an önce noktalamak istiyor.

'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen , transfer çalışmalarına dört koldan hız verdi. İzmir ekibi, 'da satış listesine koyulan, 'un da ilgilendiği 'ı gündemine aldı. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in de 31 yaşındaki sağ kanada olumlu rapor verdiği öğrenilirken, Göz-Göz, Trabzon'da 1.8 milyon euro kazanan futbolcunun, uygun bir bonservis bedeliyle transferini sonlandırmak istiyor.

Bursaspor'da teknik direktör 'nın alınmasını çok istediği ve girişimlerde bulunduğu eski öğrencisi için Göztepe Başkanı bizzat ilgileniyor. Sezon başında 'dan ayrılan için Bursaspor ile kapışan Göztepe, yeşil-beyazlılar ile girdiği savaştan yine mutlu ayrılmak istiyor.

Bordo-mavililerle sözleşmesi 2020'de bitecek Olcay Şahan, sol kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Milli yıldız, bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 14 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.

TAYFUR'A YENİ SÖZLEŞME

İç transferde de boş durmayan Göztepe, 25 yaşındaki sağ kanadı Tayfur Bingöl'e yeni bir kontrat önermeye hazırlanıyor. Sarı- kırmızılıların başarılı futbolcuya 3 yıllık yeni bir kontrat teklif edeceği öğrenildi. İzmir ekibi daha önce Halil Akbunar ile 3 yıllık yeni sözleşme yapmıştı.

İKİ OYUNCUDA KRİZ ÇIKTI

Başkan Mehmet Sepil'in ilk devrede lisansı çıkartılmayan golcü Ghilas ve orta saha Oscar'ı göndermek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Henüz teklif gelmeyen ikili ile görüşecek olan yönetim, transferi tıkayan iki oyuncuyla vedalaşmanın yollarını arayacak.

  1. 1.1.2019
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