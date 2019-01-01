Meler ve Fırat'a yine maç yok
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus’a bu hafta da maç verilmedi.
Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus (VAR hakemi), Başakşehir maçında Trabzonspor'u yakmıştı.
Meler, 18. haftada oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki hatalı kararları, Fırat Aydınus da aynı maçta VAR odasında yanlışlara seyirci kalarak bordo-mavili takımın 4-2'lik yenilgisinde önemli rol oynamıştı. MHK'nin iki hakemi iki haftadır kızağa çekmesi, Trabzonspor'un Başakşehir maçında hakem kurbanı olduğunu kabul ettiği şeklinde değerlendirildi.
- 1.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Meler ve Fırat'a yine maç yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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