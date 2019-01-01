Meler ve Fırat'a yine maç yok

Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus (VAR hakemi), Başakşehir maçında Trabzonspor'u yakmıştı.

Meler, 18. haftada oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki hatalı kararları, Fırat Aydınus da aynı maçta VAR odasında yanlışlara seyirci kalarak bordo-mavili takımın 4-2'lik yenilgisinde önemli rol oynamıştı. MHK'nin iki hakemi iki haftadır kızağa çekmesi, Trabzonspor'un Başakşehir maçında hakem kurbanı olduğunu kabul ettiği şeklinde değerlendirildi.