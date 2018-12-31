Bordo-mavili kulüp, Onur ve Burak'ın kadro dışı bırakılması kararının ardından yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, bu iki oyuncusunun kadro dışı bırakılması kararının ardından, Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 7 resmi maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Fırtına, bu iki oyuncusundan yoksun yükselişe geçti.

ONLARSIZ ÇOK DAHA BAŞARILI

Fırtına, Burak ve Onur'un kadro dışı kaldığı 12. haftaya kadar olan süreçte 19 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. İlk 12 haftada maç başına 1.58 gol atma, 1.5 gol yeme ortalamalarıyla oynayan bordo-mavililer, son 5 haftada maç başına 2.6 gol atma ve 0.8 gol yeme ortalamaları yakaladı.



İKİNCİ SIRAYA TIRMANDI

Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında 16 puanla 10. sıraya gerileyen Karadeniz ekibi, daha sonra çıkışa geçerek 29 puanla 2. sıraya kadar tırmandı. Bordomavililer, böylece zirve yarışında iddialı konuma gelirken, son 8 sezondaki en iyi derecesini elde etti.