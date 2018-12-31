Yükselişe geçti – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Yükselişe geçti

Bordo-mavili kulüp, Onur ve Burak'ın bırakılması kararının ardından yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavili kulüp, Onur ve Burak'ın bırakılması kararının ardından yenilgi yüzü görmedi. ekibi, bu iki oyuncusunun kadro dışı bırakılması kararının ardından, ile 'nda oynadığı 7 resmi maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Fırtına, bu iki oyuncusundan yoksun geçti.

ONLARSIZ ÇOK DAHA BAŞARILI
Fırtına, Burak ve Onur'un kadro dışı kaldığı 12. haftaya kadar olan süreçte 19 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. İlk 12 haftada maç başına 1.58 gol atma, 1.5 gol yeme ortalamalarıyla oynayan bordo-mavililer, son 5 haftada maç başına 2.6 gol atma ve 0.8 gol yeme ortalamaları yakaladı.

İKİNCİ SIRAYA TIRMANDI
Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında 16 puanla 10. sıraya gerileyen Karadeniz ekibi, daha sonra çıkışa geçerek 29 puanla 2. sıraya kadar tırmandı. Bordomavililer, böylece zirve yarışında iddialı konuma gelirken, son 8 sezondaki en iyi derecesini elde etti.

  1. 31.12.2018
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