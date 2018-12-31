Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!
Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.
Trabzonspor, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacakları kampa götürülecek futbolcuları açıkladı.
Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Sakatlığı bulunan Jose Sosa, kamp kadrosuna alınırken İranlı oyuncular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, milli takım kampında olacakları için kadroya dahil edilmedi.
TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
UĞURCAN ÇAKIR
ARDA AKBULUT
MUZAFFER CEM KABLAN
HÜSEYİN TÜRKMEN
ZARGO TOURE
JOAO PEREIRA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
FILIP NOVAK
LUIS IBANEZ
JURAJ KUCKA
BATUHAN ARTARSLAN
MURAT CEM AKPINAR
ABDULKADİR ÖMÜR
YUSUF YAZICI
ANTHONY NWAKAEME
ABDULKADİR PARMAK
HUGO RODALLEGA
CALEB EKUBAN
JOSE SOSA
ABDURRAHİM DURSUN
BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ
YUNUS EMRE ÇAKIR
SERKAN ASAN
BURAK TEMUR
YAĞIZCAN ERDEM
ALİ OSMAN KARNAPOĞLU
BERKAY SEFA KARA
KORAY KILINÇ
OĞUZHAN AÇIL
- 31.12.2018 15:54
- Güncelleme: 31.12.2018 16:05
- Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 1
Yorum
tokatlıtrabzonsporlu çok iyi kaleci alınmalı
-
Trabzonspor'da köklü değişim
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR' un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum.
-
Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal aşırı ağır hemen göndersinler.neye göre alındı bilmiyorum ama büyük bir hayal kırıklığı.marcelo tarzı 2 stoper birden lazım Beşiktaş'a.
Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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