Toplanma yeri Antalya

Futbolcular 3 Ocak'ta başlayacak kamp öncesi kendi imkanları ile Antalya'ya gidecek. 9 gün sürecek kamp boyunca teknik direktör Ünal Karaman, özellikle gençlerin üzerine titreyecek. Sürekli forma giyen Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'a yeni isimler eklemek isteyen başarılı çalıştırıcının altyapıdan en az 6 oyuncuyu devre arasından sonra takımda tutması bekleniyor.