Toplanma yeri Antalya
Futbolcular 3 Ocak'ta başlayacak kamp öncesi kendi imkanları ile Antalya'ya gidecek.
Futbolcular 3 Ocak'ta başlayacak kamp öncesi kendi imkanları ile Antalya'ya gidecek. 9 gün sürecek kamp boyunca teknik direktör Ünal Karaman, özellikle gençlerin üzerine titreyecek. Sürekli forma giyen Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'a yeni isimler eklemek isteyen başarılı çalıştırıcının altyapıdan en az 6 oyuncuyu devre arasından sonra takımda tutması bekleniyor.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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