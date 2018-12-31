Toplanma yeri Antalya – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Toplanma yeri

Toplanma yeri Antalya

Futbolcular 3 Ocak'ta başlayacak kamp öncesi kendi imkanları ile 'ya gidecek.

Futbolcular 3 Ocak'ta başlayacak kamp öncesi kendi imkanları ile 'ya gidecek. 9 gün sürecek kamp boyunca teknik direktör , özellikle gençlerin üzerine titreyecek. Sürekli forma giyen Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'a yeni isimler eklemek isteyen başarılı çalıştırıcının altyapıdan en az 6 oyuncuyu devre arasından sonra takımda tutması bekleniyor.

  1. 31.12.2018
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