Sehic uygun rakama gelir
Israrla bordo-mavili formayı giymek isteyen 30 yaşındaki Boşnak eldiven, Erzurumspor ile yollarını ayırmak üzere. Haftaya bir görüşme var.
Erzurumspor ile sözleşmesini feshetmek üzere olan kaleci İbrahim Sehic, Trabzonspor'a haber göndererek, bordomavili formayı giymek istediğini belirtmişti. Bu oyuncuya kulübün ekonomik olarak sıkıntılar içerisinde bulunduğunu ileten yönetim, "Uygun rakamlara da gelmeye hazırız, yeter ki bu transfer gerçekleşsin" şeklindeki yaklaşım üzerine önümüzdeki günlerde oyuncu ve menajeriyle bir araya gelecek. Transferin bu görüşme sonrasında sonuçlanma ihtimali yüksek.
- 31.12.2018
-
Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
-
Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
-
Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Sehic uygun rakama gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.