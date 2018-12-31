Şahin: Güçleneceğiz – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Şahin: Güçleneceğiz

Şahin: Güçleneceğiz

transfer beklentilerinin farkındayız ama bu konuda acele ederek hata yapmak istemiyoruz. Takviye tabii ki gerçekleşir”

Bordo-mavili takımın futbol şube sorumlusu , devre arasında transfer beklentisi içerisinde olan taraftarlara seslendi. Şahin, " beklentilerinin farkındayız ama hata yapmak istemiyoruz. Bu konuda gerçekten çok hassasız ve geçmişte yapılan hatalardan ders aldık. Takımımıza olan inancımız tam. Teknik heyetimiz ilk yarıda bu takımın potansiyelini fazlasıyla ortaya çıkardı. Devre arasında yapacağımız çalışmalar ve takviyelerle daha da güçlü bir hale geleceğiz" dedi. Şahin şöyle devam etti: "Ligin ikinci devresinde de zirvede yer almak istiyoruz. Yarıştan kopmadan devam edeceğiz. Tabii ki ekonomik sıkıntılarımız da yok değil."

  1. 31.12.2018
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