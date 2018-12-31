Şahin: Güçleneceğiz

Bordo-mavili takımın futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, devre arasında transfer beklentisi içerisinde olan taraftarlara seslendi. Şahin, "Taraftarımızın beklentilerinin farkındayız ama hata yapmak istemiyoruz. Bu konuda gerçekten çok hassasız ve geçmişte yapılan hatalardan ders aldık. Takımımıza olan inancımız tam. Teknik heyetimiz ilk yarıda bu takımın potansiyelini fazlasıyla ortaya çıkardı. Devre arasında yapacağımız çalışmalar ve takviyelerle daha da güçlü bir hale geleceğiz" dedi. Şahin şöyle devam etti: "Ligin ikinci devresinde de zirvede yer almak istiyoruz. Yarıştan kopmadan devam edeceğiz. Tabii ki ekonomik sıkıntılarımız da yok değil."



