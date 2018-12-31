Şahin: Güçleneceğiz
“Taraftarımızın transfer beklentilerinin farkındayız ama bu konuda acele ederek hata yapmak istemiyoruz. Takviye tabii ki gerçekleşir”
Bordo-mavili takımın futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, devre arasında transfer beklentisi içerisinde olan taraftarlara seslendi. Şahin, "Taraftarımızın beklentilerinin farkındayız ama hata yapmak istemiyoruz. Bu konuda gerçekten çok hassasız ve geçmişte yapılan hatalardan ders aldık. Takımımıza olan inancımız tam. Teknik heyetimiz ilk yarıda bu takımın potansiyelini fazlasıyla ortaya çıkardı. Devre arasında yapacağımız çalışmalar ve takviyelerle daha da güçlü bir hale geleceğiz" dedi. Şahin şöyle devam etti: "Ligin ikinci devresinde de zirvede yer almak istiyoruz. Yarıştan kopmadan devam edeceğiz. Tabii ki ekonomik sıkıntılarımız da yok değil."
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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