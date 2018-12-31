Rodallega 2 yıl istiyor – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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2 yıl istiyor

Rodallega 2 yıl istiyor

Sezon sonu sözleşmesi bitecek ile görüşme masasına oturulacak.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek ile görüşme masasına oturulacak. Yönetim, yıllık 1.6 milyon euro kazanan 33 yaşındaki forvete, daha az bir ücrete 1 yıllık sözleşme önerecek. Kolombiyalı yıldızın menajeri Fatih İlek, " ile devre arası kampında görüşme yapacağız. 1 yıllık teklife oyuncum sıcak bakmıyor. 2 senelik anlaşma istiyor" diye konuştu.
  1. 31.12.2018
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