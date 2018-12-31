Olcay Şahan: Şaşkınım – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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: Şaşkınım

Olcay Şahan: Şaşkınım

Yönetim, Zeki ve Olcay'ı satış listesine koymuştu.

Yönetim, Zeki ve Olcay'ı satış listesine koymuştu. Kararın ardından ilk kez açıklama yapan Olcay şaşkın olduğu belirterek, "'u çok seviyorum ve takımda kalmak istiyorum" dedi. 31 yaşındaki sağ kanat, bu sezon 14 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

  1. 31.12.2018
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