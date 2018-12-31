Olcay Şahan: Şaşkınım
Yönetim, Zeki ve Olcay'ı satış listesine koymuştu.
Yönetim, Zeki ve Olcay'ı satış listesine koymuştu. Kararın ardından ilk kez açıklama yapan Olcay şaşkın olduğu belirterek, "Trabzonspor'u çok seviyorum ve takımda kalmak istiyorum" dedi. 31 yaşındaki sağ kanat, bu sezon 14 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Olcay Şahan: Şaşkınım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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