Gençlik ateşi
Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır’ın performansı geçlerin önünü açtı. Yeni genç isimler A takıma katılacak.
Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı... Ve tüm bu isimlerin yanı sıra A takımda süre bulan Arda Akbulut, Semih Karadeniz, Batuhan Artarslan ve Abdülkadir Parmak gibi genç isimlerin performansı uzun yıllar sonra Trabzonspor'da gözleri yeniden altyapıya çevirtti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve altyapı hocaları önceki gün bu konu ile ilgili bir araya geldi. 3 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına altyapı isimlerini de götürmeyi hedefleyen bordo- mavililerde gençlerin son durumu masaya yatırıldı. Karaman, en az 7-8 altyapı oyuncusunun kamp kafilesine dahil etmek istediğini belirtti. Bunun için bir toplantı da gerçekleştirilecek.
AŞI DEVAM ETSİN
Şu anda öze dönüş politikası kapsamında iyi bir hava yakaladıklarını belirten teknik direktör Ünal Karaman, gidişattan memnun olduğunu söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Rüzgarı arkamıza almışken, gençlik aşısını devam ettirelim. Trabzon'daki bu ateş sönmesin. Potansiyelli futbolcularımızı, yavaş yavaş A takıma monte etmeliyiz" dedi.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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