Gençlik ateşi – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Gençlik ateşi

Gençlik ateşi

Abdülkadir Ömür, , ve ’ın performansı geçlerin önünü açtı. Yeni genç isimler A takıma katılacak.

, , Abdülkadir Ömür ve ... Ve tüm bu isimlerin yanı sıra A takımda süre bulan Arda Akbulut, Semih Karadeniz, Batuhan Artarslan ve Abdülkadir Parmak gibi genç isimlerin performansı uzun yıllar sonra 'da gözleri yeniden altyapıya çevirtti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör ve altyapı hocaları önceki gün bu konu ile ilgili bir araya geldi. 3 Ocak'ta başlayacak kampına altyapı isimlerini de götürmeyi hedefleyen bordo- mavililerde gençlerin son durumu masaya yatırıldı. Karaman, en az 7-8 altyapı oyuncusunun kamp kafilesine dahil etmek istediğini belirtti. Bunun için bir toplantı da gerçekleştirilecek.

AŞI DEVAM ETSİN
Şu anda öze dönüş politikası kapsamında iyi bir hava yakaladıklarını belirten teknik direktör Ünal Karaman, gidişattan memnun olduğunu söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Rüzgarı arkamıza almışken, gençlik aşısını devam ettirelim. Trabzon'daki bu ateş sönmesin. Potansiyelli futbolcularımızı, yavaş yavaş A takıma monte etmeliyiz" dedi.

  1. 31.12.2018
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