Gençlik ateşi

Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı... Ve tüm bu isimlerin yanı sıra A takımda süre bulan Arda Akbulut, Semih Karadeniz, Batuhan Artarslan ve Abdülkadir Parmak gibi genç isimlerin performansı uzun yıllar sonra Trabzonspor'da gözleri yeniden altyapıya çevirtti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve altyapı hocaları önceki gün bu konu ile ilgili bir araya geldi. 3 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına altyapı isimlerini de götürmeyi hedefleyen bordo- mavililerde gençlerin son durumu masaya yatırıldı. Karaman, en az 7-8 altyapı oyuncusunun kamp kafilesine dahil etmek istediğini belirtti. Bunun için bir toplantı da gerçekleştirilecek.



AŞI DEVAM ETSİN

Şu anda öze dönüş politikası kapsamında iyi bir hava yakaladıklarını belirten teknik direktör Ünal Karaman, gidişattan memnun olduğunu söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Rüzgarı arkamıza almışken, gençlik aşısını devam ettirelim. Trabzon'daki bu ateş sönmesin. Potansiyelli futbolcularımızı, yavaş yavaş A takıma monte etmeliyiz" dedi.



