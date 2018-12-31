Esteban tamam

Kaleci Esteban, alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş ve şehirden izinsiz olarak ayrılmıştı. Trabzonsporlu idareciler, Kosta Rikalı eldivenin menajeriyle görüşüp 'resmi fesih' için büyük oranda anlaşmaya vardı. Yönetim, böylece FIFA tehlikesini savuşturmuş oldu. Esteban, parasının ödenmediğini belirtmişti.