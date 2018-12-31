Esteban tamam – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Esteban tamam

Esteban tamam

Kaleci Esteban, alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş ve şehirden izinsiz olarak ayrılmıştı.

, alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş ve şehirden izinsiz olarak ayrılmıştı. Trabzonsporlu idareciler, Kosta Rikalı eldivenin menajeriyle görüşüp 'resmi fesih' için büyük oranda anlaşmaya vardı. Yönetim, böylece tehlikesini savuşturmuş oldu. Esteban, parasının ödenmediğini belirtmişti.

  1. 31.12.2018
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